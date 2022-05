Deutliche Kursgewinne - Dax lässt 14.000 Punkte hinter sich

Der Dax hat am Dienstag mit viel Schwung die 14 000-Punkte-Marke klar hinter sich gelassen. Nach einem freundlichen Start baute der deutsche Leitindex sein Plus deutlich aus - am Mittag stand er 1,55 Prozent höher bei 14.180,94 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,73 Prozent auf 29.432,06 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,72 Prozent auf 3748,57 Zähler.

Vor allem positive Vorgaben der Übersee-Börsen gaben Dax & Co Rückenwind. In Asien standen am Morgen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen. Die US-Aktienmärkte hatten am Vortag zwar überwiegend schwächer geschlossen, wurden beim Broker IG zuletzt aber deutlich höher taxiert. Am Nachmittag stehen neue US-Konjunkturdaten im Fokus.

Kursplus bei Daimler Truck

Der Lkw-Bauer Daimler Truck konnte im ersten Quartal dank Preiserhöhungen die Belastungen unverhofft gut abfangen. Mit einem Kursplus von sechseinhalb Prozent auf 28,785 Euro zählten die Aktien zu den größten Dax-Gewinnern und markierten zudem den höchsten Stand seit Ende Februar. Aus dem MDax berichtete Grand City Properties für den Jahresauftakt einen operativen Ergebnisanstieg (FFO1). Für das Jahr strebt der Wohnimmobilienkonzern ein weiteres Wachstum an. Die Aktien gewannen gut ein halbes Prozent

Die Aktien des Branchenkollegen Adler Group aus dem Nebenwerte-Index SDax schüttelten die Anfangsschwäche ab und stiegen sogar um 2,3 Prozent. Nachdem das mit schweren Vorwürfen konfrontierte Unternehmen im vergangenen Jahr Abschreibungen auf Consus Real Estate vornehmen musste, droht nun der Tochtergesellschaft Consus das gleiche Schicksal. Die zuletzt deutlich erholten Titel der Hornbach Holding verloren nach endgültigen Zahlen knapp ein halbes Prozent. Das Unternehmen wird nach einem erfolgreichen Jahr vorsichtiger.