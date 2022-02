Deutsche Bank: Infoportal zu Ukraine-Krieg für Unternehmen

Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine? Zu diesem Themenkomplex hat die Deutsche Bank für Unternehmenskunden ein eigenes Online-Portal eingerichtet.

Das Logo der Deutschen Bank an einer Filiale.

Die Deutsche Bank bietet Unternehmenskunden in einem eigenen Internetportal gebündelt Informationen zu wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Die Webseite beschäftige sich unter anderem damit, welche Auswirkungen Sanktionen auf das Tagesgeschäft haben oder was sich im internationalen Zahlungsverkehr durch die Maßnahmen der westlichen Allianz ändere, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Montag in Frankfurt mit.

Die Inhalte will die Bank kontinuierlich aktualisieren. Die Seite ist den Angaben zufolge zunächst auf Deutsch verfügbar, ein Angebot auf Englisch soll es in den nächsten Tagen geben.