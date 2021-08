Eingetrübte Unternehmensstimmung lässt Dax-Gewinne bröckeln

Enttäuschende Stimmungsdaten aus der Wirtschaft in Europa haben am Montag die Gewinne im Dax abbröckeln lassen.

Der Leitindex, der am Morgen kurz die Hürde von 15.900 Punkten testete, legte bis zum Nachmittag noch um 0,19 Prozent auf 15.837,43 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,60 Prozent auf 35 876,62 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,55 Prozent.

Mit Blick auf die Unternehmensseite erholten sich die Autowerte etwas von ihren teils deutlichen Verlusten seit Mitte August. Im Dax legten Daimler und VW jeweils 0,9 Prozent zu. Die BMW-Aktien gewann marktkonforme 0,2 Prozent. Favorit war am Nachmittag die Aktie des Online-Essenslieferdienstes Delivery Hero mit plus 2,0 Prozent, gefolgt von Adidas mit plus 1,6 Prozent.

Im MDax erholten sich Aurubis-Aktien vor allem dank der Erholung des Rohstoff-Sektors um 2,3 Prozent.

Im SDax zählten Vossloh mit plus 1,9 Prozent zu den größten Gewinnern. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler gab den Papieren des Bahntechnikunternehmens Auftrieb. Sixt gewann 2,4 Prozent. In einem Interview sagte Co-Chef Alexander Sixt, dass der Autovermieter den Umstieg auf die Elektromobilität mit eigenen Ladesäulen unterstützen wolle. Borussia Dortmund dagegen fiel um 4,2 Prozent und war damit Schlusslicht im Nebenwerte-Index. Erneut erlitt der Bundesligist eine Niederlage.

Der Euro legte zu und kostete am Nachmittag 1,1719 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,1671 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,54 Prozent am Freitag auf minus 0,51 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,11 Prozent auf 146,18 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,17 Prozent auf 176,84 Zähler.