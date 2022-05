Erneuter Kursrutsch beim Dax im Sog der US-Börsen

Auf eine zweitägige Erholung folgt im Dax am Donnerstag der nächste Kursrutsch. Der deutsche Leitindex verlor gegen Ende der ersten Handelsstunde 1,70 Prozent auf 13.592,90 Punkte, in der Spitze hatte er sogar 2,5 Prozent nachgegeben.

Börse in Frankfurt

Die Dax-Kurve im Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt.

Für den MDax ging es zuletzt um 1,95 Prozent bergab auf 28.055,36 Zähler. Der EuroStoxx 50 verlor auch fast zwei Prozent.

Am Vorabend war es an den US-Börsen schon wieder zu einem Ausverkauf gekommen. Nach «heißen Inflationsdaten», wie sie Experten nannten, setzten dort vor allem die Technologiewerte ihren Kursrutsch fort. Am Mittwoch hatte sich der Dax von der US-Inflation zwar nur kurz aus dem Tritt bringen lassen, doch war die Preissteigerung im April unerwartet hoch.

Auf Unternehmensseite machte die auf Hochtouren laufende Berichtssaison weiter die Schlagzeilen. Im Dax gab es die neuesten Quartalszahlen von Merck, RWE, Siemens und der Allianz. Die Allianz schlug sich recht tapfer mit einem Abschlag von 1,2 Prozent. Merck jedoch verlor mit etwa 5 Prozent relativ viel an Wert.

RWE holte seine frühen Verluste aber auf und stemmte sich mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gegen das sehr schwache Marktumfeld. Der Energiekonzern berichtete von einem Gewinnsprung im ersten Quartal und bestätigte die Mitte Februar angehobene Jahresprognose.

Siemens dagegen wurden mit minus 4,4 Prozent zu einem größeren Dax-Verlierer. Der Technologiekonzern zieht sich als Folge des Krieges in der Ukraine aus dem russischen Markt zurück und dies belastete das zweite Geschäftsquartal.

Unter den zahlreichen Nebenwerten mit Resultaten fielen im MDax die Papiere von Varta negativ auf mit einem Kursrutsch um 13 Prozent. Ein schwieriger Jahresbeginn treibt hier die Anleger um. Mit Blick auf den bestätigten Jahresausblick hieß es am Markt, die Ziele hingen immer mehr von einer späten Erholung ab.

Aus dem SDax überzeugte aber GFT seine Anleger, der Kurs legte hier drei Prozent zu. Der auf die Finanzbranche spezialisierte Software-Anbieter wird nach einem starken Jahresstart noch optimistischer für 2022. Auch Verbio stabilisierte sich nach Zahlen und einem heftigen Kursrutsch in den vergangenen Wochen mit einem Anstieg um 2,5 Prozent.

Im Immobilienbereich gerät nach zuletzt Corestate Capital nun ein weiteres Unternehmen in Turbulenzen. Nach einer Ankündigung schon am Vorabend brach der Instone-Kurs um mehr als 40 Prozent ein. Der Immobilienentwickler hat unter dem Einfluss des russischen Angriffskriegs seine Jahresziele zurückgenommen.

Ansonsten wurden am Donnerstag noch einige Aktien ex Dividende gehandelt, darunter BMW und Puma.