Franco Favilla (Seasif): „Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit sind das einzig mögliche Rezept, um den afrikanischen Kontinent wirtschaftlich unabhängig zu machen“

Kürzlich wurden zwei Studien veröffentlicht, die ein Netzwerk von Einzelpersonen und internationalen Organisationen aufdecken, das angeblich in der Lage ist, die Wirtschaftspolitik von mindestens neun afrikanischen Staaten zu steuern. Die erste, vom Ghana Center of Democratic Development, untersucht die politische und wirtschaftliche Situation in Ghana, Kenia, Benin, Mosambik und Nigeria; die zweite, von Democracy in Africa, konzentriert sich auf die Demokratische Republik Kongo (DRC), Uganda, Sambia und Simbabwe.

Diese Berichte zeigen, dass politische und wirtschaftliche Entscheidungen in diesen Ländern routinemäßig von Akteuren getroffen werden, die ihren Bürgern gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind: Netzwerke korrupter Politiker, Drahtzieher, hoher Beamter, Militärs, transnationaler krimineller Organisationen und internationaler Unternehmen. All dies hat mehrere Auswirkungen, so die Studien: erstens eine unendliche Streuung von wirtschaftlichen Ressourcen und Rohstoffen zum Nachteil der Bürger, zweitens eine immer größere Zahl von Menschen, die in Not oder extremer Armut leben, und drittens ein weit verbreitetes Misstrauen und ein schlechtes Bürgergefühl, das durch Korruption und eine Kultur der Straflosigkeit hervorgerufen wird.

Zu dieser Problematik und der anhaltenden Bedrohung der bürgerlichen Freiheiten und der integrativen Entwicklung in den afrikanischen Staaten haben wir ein Interview mit Franco Favilla, geführt, dem Präsidenten und CEO der Seasif Holding, einem multinationalen Unternehmen, das in 12 Ländern der Welt vertreten und in verschiedenen Produkt- und Dienstleistungssektoren tätig ist, insbesondere im Bereich der Gewinnung von und des Handels mit Gold und Öl, mit einem weltweiten Umsatz zwischen 800 und 900 Millionen Dollar und dem drittgrößten Goldproduzenten Südamerikas, der vor kurzem ein neues und ehrgeiziges Entwicklungsprogramm in Afrika auf den Weg gebracht hat, das auf Nachhaltigkeit, Rückverfolgbarkeit und Achtung der Menschenrechte beruht.

Wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Einführung von Rückverfolgbarkeitssystemen, um der Ausbeutung von Rohstoffen in Afrika entgegenzuwirken?

„Die Ausbeutung Afrikas durch westliche multinationale Konzerne, die das afrikanische Territorium seit Jahrzehnten seiner Rohstoffe berauben, ist meiner Meinung nach eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit, sowohl aus wirtschaftlicher als auch vor allem aus ethischer Sicht: Multinationale Konzerne haben in der Absicht, ihre Gewinne zu maximieren, häufig die grundlegenden Menschenrechte - insbesondere die Rechte der Arbeitnehmer - und die internationalen Grundsätze zum Schutz und zur Erhaltung der Umwelt verletzt.

Gegenwärtig ist Afrika ein Schlachtfeld, auf dem die Großmächte der Welt um die Kontrolle der Rohstoffe kämpfen, die für die Wirtschaft von heute und morgen entscheidend sind. Dieser Kampf wird ohne Rücksicht auf die Umwelt und damit auf die Gesundheit der afrikanischen Völker geführt, und den nationalen Regierungen fehlte oft die wirtschaftliche Kraft oder das politische Gewicht, um sich dem entgegenzustellen.

Kurz gesagt, Afrika wurde jahrzehntelang verkauft, während der Westen mitschuldig schwieg. Aus diesem Grund haben wir, die Seasif-Gruppe, ein neues, ehrgeiziges Entwicklungsprogramm in Afrika aufgelegt, das ich für revolutionär halte, da es vollständig auf Nachhaltigkeit und Rückverfolgbarkeit sowie auf der uneingeschränkten Achtung der Menschenrechte basiert.“

Wie funktioniert dieses Entwicklungsprogramm und woraus besteht es?

„Durch die Schaffung einer unternehmenseigenen Sonderabteilung, die eine doppelte Aufgabe hat. Zum einen unterstützen wir lokale Unternehmen bei der Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen, wobei wir darauf achten, dass die gesamte Produktionskette Green, d.h. ökologisch nachhaltig ist, und dass die eingesetzten wirtschaftlichen Ressourcen sauber sind (also kein nicht zurückverfolgbares oder fragwürdiges Geld, wie es in Schwellenländern leider oft vorkommt). Andererseits stehen wir den nationalen Regierungen zur Seite, um sicherzustellen, dass sie selbst Rohstoffe direkt auf den Primärmärkten verkaufen. Viele Länder haben sich bereits unserer Initiative angeschlossen, insbesondere im zentralen Teil des Kontinents. Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit sind das einzig mögliche Rezept, um den afrikanischen Kontinent wirtschaftlich unabhängig zu machen“.

Warum wurde dies nicht früher getan?

„Denn leider liegt es in der Natur der Sache, dass das Wirtschaftssystem nur kurzfristig denken kann, und so wurde es vorgezogen, ein Gebiet maximal auszubeuten, ohne an die Zukunft zu denken. In Wahrheit reicht ein wenig Weitsicht aus, um zu verstehen, dass ein wirklich entwickeltes Afrika in den nächsten Jahrzehnten der gesamten Weltwirtschaft enorme Vorteile bringen kann“.