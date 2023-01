Gebrauchte Industriemaschinen – eine gute Investition?

Die wirtschaftliche Lage in Deutschland bleibt trotz zahlreicher Krisen stabil. Zwar gehen die meisten Experten von einer leichten Rezession für das erste Halbjahr 2023 aus, aber auch von einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte. Das Beschäftigungsniveau und die Wirtschaftsleistung befinden sich dabei bereits auf einem sehr hohen Niveau.

Investieren trotz Krise?

Derzeit dürften sich viele Unternehmer vor allem aus den Reihen der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) fragen, ob sie trotz Ukrainekrise, Gaskrise, hoher Inflation - also auch sinkender Kaufkraft - und der Aussicht auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit in Deutschland in die Erweiterung oder Erneuerung ihrer Produktionsanlagen investieren sollten. Dabei kämpfen einige Branchen sogar noch mit gebrochenen Lieferkette als Folge der Coronapandemie.

Nicht nur Chips, sondern auch Baustoffe wie Holz oder in Asien gefertigte Vorprodukte sind derzeit Mangelware und behindern die Industrieproduktion, aber auch das Handwerk in Deutschland. Kein Wunder, dass viele Verantwortliche bei entsprechenden Befragungen wirtschaftlich harte Zeiten auf ihr Unternehmen zukommen sehen und das trotz voller Auftragsbücher. Die Ergebnisse dieser Umfragen reihen sich in die Prognosen der Wirtschaftsexperten ein, die im nächsten Jahr höchstens von einem geringen Wachstum in der Eurozone ausgehen.

Die EU-Kommission geht gar von einem Minus von 0,6 Prozent für Deutschland bei einem Wachstum von 0,3 Prozent in der gesamten Eurozone aus. Doch es gibt auch erfreuliche Nachrichten. So haben die Energiepreise und mit ihnen die Inflation im Oktober einen vorläufigen Höhepunkt erreicht und könnten sich im Verlauf der nächsten Monate weiter normalisieren. Steigende Löhne können außerdem einen Teil des durch die Geldentwertung bedingten Rückgangs der Kaufkraft wieder ausgleichen, sodass der Privatkonsum auch wieder ansteigen kann.



Für viele Unternehmen aus der Industrieproduktion wie dem Maschinen- und Werkzeugbau gilt zudem, dass der Rückgang des privaten Konsums sie kaum treffen wird, da ihre Kunden wiederum industrielle Akteure sind. Für den Leuchtturm der deutschen Industrie, die Autoindustrie, steht ohnehin ein Strukturwandel hin zum Elektromobil und damit verbunden erhebliche Investitionen an, sodass der Maschinenbau von hier weiter hohe Auftragsvolumen erwarten kann. Grundsätzlich sollte vor Investitionen in die Produktionsanlagen daher nicht zurückgeschreckt werden, aber die Unsicherheit der allgemeinen wirtschaftlichen Weltlage mahnt trotzdem zu einer gewissen Vorsicht.

Den idealen Kompromiss zwischen einer mutigen Investition in neue Produktionsanlagen oder Erweiterungen bestehender Anlagen könnte im Ankauf gebrauchter Maschinen liegen. Damit kann man die Produktionskapazitäten erhöhen oder veraltete Anlagen modernisieren, ohne das Budget übermäßig mit den neuesten High End Maschinen, deren Verfügbarkeit überdies fraglich ist, zu belasten.

Wer für sein Unternehmen auf der Suche nach preiswerten, aber trotzdem modernen und zuverlässigen Maschinen ist, findet hier mehr Informationen.



Vorteile gebrauchter Maschinen

Gebrauchte Maschinen oder ganze Anlagen müssen natürlich deutlich preiswerter sein als die neuen Konkurrenzprodukte, sonst könnte man schließlich gleich diese kaufen. Sie können aber auch zuverlässiger sein, da sie sich bereits jahrelang im Produktionsprozess bewährt haben. Ferner sind sie tatsächlich verfügbar, was unter den derzeitigen Bedingungen nicht selbstverständlich ist.

Durch eine fachkundige Wartung und Instandsetzung müssen gebrauchte Maschinen in puncto Zuverlässigkeit oder Laufleistung nicht unbedingt schlechter dastehen als Neuware. Überdies bieten die meisten Händler für gebrauchte Maschinen einen sicheren und schnellen Aufbau sowie eine kompetente Einweisung in den Gebrauch der Maschinen an. Für ältere Maschinen gibt es unter Umständen auch mehr oder überhaupt Ersatzteile, die wiederum günstiger sein können als bei Maschinen der neuesten Generation.

Neben der Wirtschaftlichkeit spricht auch die Nachhaltigkeit für den Einsatz gebrauchter Maschinen, denn diese haben die Umwelt bereits belastet und stünden ansonsten nutzlos in Lagerhallen oder geschlossenen Fabrikräumen. Mit gebrauchten Maschinen können Unternehmer Verantwortung für die Umwelt zeigen und gleichzeitig betriebswirtschaftlich sinnvoll handeln. Allerdings gilt dies nur, wenn die gebrauchten Maschinen auch ähnlich effizient arbeiten und nicht deutlich mehr Energie verbrauchen als neue Modelle.