Im Hamsterrad: Kommentar zu Panikkäufen

Stapelten sich bei der Coronakrise Toilettenpapierrollen und Küchenpapier im Keller, stürzen sich im Ukrainekrieg Konsumenten auf Sonnenblumenöl und Weizenmehl. Was sind die Ursachen?

Krisenzeiten sind sozialpsychologische Ausnahmezeiten. In Deutschland zeigt sich eine bizarre Ausprägung, die man im Ausland kopfschüttelnd als neue Form der „German Angst“ verbucht. Vielen scheint beim Kaufverhalten die nüchterne Vernunft und die Rücksichtnahme auf Mitkonsumenten völlig abhanden zu kommen. Heraus kommen absurde Hamsterkäufe.

Stapelten sich bei der Coronakrise Toilettenpapierrollen und Küchenpapier im Keller, stürzen sich im Ukrainekrieg Konsumenten auf Sonnenblumenöl und Weizenmehl. Damit lösen sie nicht nur zur Unzeit logistische Probleme aus, sondern eine Art sinnlose Kettenreaktion rund um allerlei ähnliche Produkte, die ebenfalls knapp werden. Denn leere Regale steigern die Panik.

Sicher: Ein paar Vorräte aller Art anzulegen, kann Sinn machen. Doch immer mehr Menschen bewegen sich mitten im Überfluss wie im Hamsterrad: Haben Unterversorgung und Hunger in früheren Kriegen ein in Untiefen schlummerndes Kollektivtrauma wieder geweckt? So verständlich dies ist: Exzessiv zelebrierte Übervorsichtigkeit, nur weil ein gewohntes Produkt ein paar Tage fehlen könnte, wirkt maßlos und unsolidarisch.