Das Statische Bundesamt gab in einer Pressemitteilung Zahlen bekannt, was viele Menschen bereits in der Haushaltskasse rabiat zu spüren bekamen. Die Inflationsrate in Deutschland beträgt 5,2%, während der Verbraucherpreis für Nahrungsmitteln und Energie um 4% bzw. 22,1% stiegen. Alexander Surminski, CEO von immocation.de gibt Antworten auf mögliche Ursachen und Konsequenzen.

Worin sehen Sie die Ursachen der hohen Inflationsrate?

Mit Sicherheit ist das Inflationsniveau von heute nicht mit monokausalen Argumentationen zu erklären. Denn sowohl Globalisierungstreiber, EZB-Politik als auch die Energiewende tragen ihren Beitrag zum Status quo bei.

Im Detail hängt das zunächst mit der progressiven Nachfrage nach Gütern Dienstleistungen und Produkten zusammen, die in den vergangenen 24 Monaten temporär und global einbrach und ebenso stark wieder zunahm. Diese beiden Extreme machen aus meiner Sicht den ganz wesentlichen Unterschied zu Inflationsraten von vor drei Jahren und davor aus. Als Brandbeschleuniger erwies sich zuletzt die Politik des billigen Geldes der Europäischen Zentralbank (EZB), wobei ich auch kein Abrücken von dieser Position erkennen kann. Spezifisch für den Standort Deutschland entwickelten sich die noch nie in der Geschichte so stark angestiegenen Energiepreise Ende 2021 zu echten Triebkräften einer massiven Geldentwertung. Alles Dynamiken die sich vermutlich auch erst einmal halten werden.

Wie können Sparer auf diese existenzielle Bedrohung reagieren?

Sparer müssen vor allem anerkennen, wie dramatisch die Lage gegenwärtig ist. Schließlich gab es in Deutschland seit 30 Jahren nicht mehr einen so hohen Inflationswert. Wenn man mit dem heutigen europäischen Inflationswert von circa 5% rechnet, würde von einem ursprünglichen Vermögen nach dreieinhalb Jahrzehnten mehr als 80% entwertet sein. Geht man einen Schritt weiter, führt dementsprechend kein Weg an Investitionen in Aktien oder Immobilien vorbei. Vor allem innerhalb der Mittelschicht, die am ehesten von der Inflation betroffen ist und weiter sein wird, muss das Bewusstsein dafür gestärkt werden.

Auch die Kapitalmärkte befinden sich im Zeichen sinkender Aktienkurse im Abschwung. Wird es also immer schwieriger, sich als Aktionär von der Inflation unabhängig zu machen?

Ausschlaggebend dafür, wie sich die Aktienkurse entwickeln, werden die Entscheidungen der Fed (Federal Reserve System) sein. Ob und inwiefern der Leitzins schließlich modifiziert wird, spielt an den internationalen Aktienmärkten eine extrem große Rolle. Wird der Leitzins nicht erhöht, erholen sich die Börsen umso schneller.

Zweifelsohne sind Immobilien als Anlageklasse in dem Fall deutlich wertstabiler und verfügen über eine Art Resilienz gegenüber zunehmenden Inflationsraten. Es spricht also nichts dagegen, auch als Normal- oder Besserverdiener in Aktien und in Immobilien zu investieren. Das eine muss das andere nicht ausschließen.

An welchen Stellschrauben muss auch die Politik drehen, um diese Situation zu entschärfen?

Das sind vor allem die drei Themen, die auch tagesaktuell in aller Munde sind:

Dekarbonisierung, also die Reduzierung von Kohlenstoffdioxid-Emissionen ist dabei wünschenswert und in Deutschland auch politisch gewählt worden. Das verteuert auf der einen Seite zwar das Bauen und Wohnen - Mehrkosten die entstehen, könnten allerdings durch Wohnzuschüsse reduziert werden - und genau in diesem Bereich muss Politik eingreifen und sich für höhere Wohnzuschüsse einsetzen.

Um den horrenden Energiepreisen Herr zu werden, muss man außerdem die Situation unabhängig vom Leitzins in Europa betrachten: Hier ist mehr außenpolitisches Geschick mit Russland gefragt, damit sich die Gaslieferungen nicht verknappen. Sollte dieses Szenario dennoch eintreten, müssen wir mit noch höheren Energiepreisen kalkulieren.

Am schwierigsten ist allerdings das Handeln der EZB als europäische Institution zu beeinflussen. Denn die EZB kann eigentlich nur im Sinne ihrer eigenen Glaubwürdigkeit agieren. Ein komplettes Abrücken vom finanzpolitischen Status quo ist damit eher unwahrscheinlich und kann ebenso wenig erzwungen werden.

Werden wir in Europa und weltweit eine Verschärfung oder eine Entspannung dieser Verhältnisse beobachten?

In den US-Amerikanischen Märkte können sehr wohl erste Anzeichen einer Zinswende festgemacht werden. Das liegt insbesondere an den Debatten, die innerhalb der Amerikanischen Zentralbank geführt werden und auf ein verändertes Zinsniveau abzielen. Logische Folge wären ein stärkerer US-Dollar und aus europäischer Sicht spürbar teurere Importe.

Was im Falle des europäischen Standortes noch hinzukommt, ist die größere Abhängigkeit gegenüber globalen Lieferketten. Diese werden auch weiterhin durch die Pandemielage eingeschränkt bleiben, was eine Stagnation bzw. Verschlimmerung der Inflation wahrscheinlich machen.

Alexander Surminski ist seit Januar 2021 Geschäftsführer von immocation.de, einem Münchener Ausbildungsunternehmen mit Schwerpunkt Wissenstransfer. Zuvor arbeitete Surminski unter anderem als Director bei onvista (2017-2020), Managing Director von ayondo und weiteren international ausgerichteten Finanzunternehmen. Ziel der Münchener ist es, Menschen mit starkem Interesse für Immobilienthemen, ein möglichst breit gefächertes Know-how für den eigenen Vermögensaufbau zu vermitteln.