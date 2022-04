Die Deutsche Bank hat im neuen „Deutschland-Monitor. Baufinanzierung Q2 2022“ eine Entspannung der Immobilienpreise Richtung 2024 prognostiziert. Welche Einflüsse haben die aktuellen geo-politischen Konflikte in der Ukraine auf diese Erhebungen?

Ich bin fest davon überzeugt, dass sich die bereits vor dem Ausbruch der Pandemiephase einsetzende Konsolidierung des Immobilienmarktes weiter fortsetzen wird. Geopolitische Rahmenfaktoren wie die aktuelle kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine wirken für den Markt allerdings als große Unsicherheiten. Abhängig davon, wie sich die Situation entwickelt werden wir zumindest eine temporäre Verschlimmerung oder Verbesserung erleben. Langzeitperspektiven werden sich dadurch allerdings nicht umkehren. Bedeutet in der Praxis: Selbst, wenn gestörte Lieferketten, Rohstoffverknappung und damit einhergehende höhere Kosten die Bauaktivitäten einschränken und Immobilienpreise erhöhen, werden sich die langfristig gesteckten Ziele der gesamten Immobilienbranche positiv auf eine Preisentspannung auswirken. An einigen ausgewählten Standorten, wie beispielsweise Berlin, werden die Preise aber auch nach 2024 weiter angespannt bleiben.

Müssen Daten wegen solch nicht vorhersehbaren Ereignissen dann komplett neu aufgesetzt werden?

Komplett nicht. Dennoch sind Anpassungen aus meiner Sicht zwingend notwendig. Schließlich üben quasi täglich neue Dynamiken Druck auf den Markt aus – aktuell Migrationsbewegungen beziehungsweise die oben skizzierten Verteuerungen und Lieferengpässe gehören natürlich dazu. Gerade demographische Fakten sollten dabei nicht wie statische Daten behandelt werden, da es ständig zu starken Ausreißern kommt. Das fehlt auch ein Stück weit in der Datenlage der Deutschen Bank Research.

Können denn im selben Atemzug auch vergleichbare Aussagen über das Inflationsniveau in Deutschland getätigt werden?

Sicherlich deuten erste Zeichen auf einen klaren Anstieg der Inflation hin. Nicht nur der höchste Anstieg bei den Erzeugerpreisen im Jahresvergleich März 2021/22 von 31% sowie ein gesamtes Inflationsniveau von 7,3% sprechen da Bände. Die gesamte EZB-Politik deutet nicht auf eine plötzliche Kursänderung hin. Anders als in den USA, wo eine geldpolitische Wende durch die FED eingeläutet worden ist.

Glauben Sie dementsprechend an einen signifikanten Einfluss auf die Angebot/Nachfrage-Situation am Immobilienmarkt?

Einfluss üben zweifelsohne derzeit die Migrationsbewegungen aus. Der erheblich negative Abwanderungssaldo in die umliegenden Gebiete Berlins, wird von Zuziehenden und aktuell von ukrainischen Flüchtlingen fast ausgeglichen – Signifikate Preissenkungen finden so nicht statt. Einzig die anziehenden Zinsen und die strengere Zinsvergabe haben derzeit eine wesentliche Auswirkung, beispielsweise im unteren und mittleren Preissegment.

Aus meiner Perspektive kann ich prioritär den lokalen Markt im Großraum Berlin beurteilen. Dieser nimmt seit Jahren eine gewisse Sonderstellung ein. Die lokalen Preise werden vor Ort auch nach 2024 weiter angespannt bleiben. Gründe findet man etwa in der Politik, da die Berliner Behörden einfach zu wenig Genehmigungen für Neubau erteilen.

Auch wenn wir meiner Meinung nach noch immer nicht den Peak erreicht haben, verlangsamen sich die Preisanstiege in der Breite. Trotz dieser Abschwächung erwarte ich auch in den kommenden Jahren einen moderaten Preisanstieg von ca. 3% Jahr über das gesamte Jahr. Dies wird auch nicht von kaufpreissenkenden Umständen ausgehebelt. Maßgebend für diese weiterhin stattfindende Entwicklung sind vor allem eine nach wie vor zu geringe Neubautätigkeit. Gerade in Berlin, wo das zweite Jahr in Folge weniger Baugenehmigungen erteilt worden sind. Dies hat immer noch mit einer zu schwerfälligen Politik und Bürokratie zu tun. Allerdings auch mit der einsetzenden Verteuerung der Baukosten.

Bedeutet also, dass sich die gegenwärtigen Rahmenbedingungen auch auf die jeweiligen Zielgruppen auswirken?

Im hochpreisigen Segment wurden in den letzten Jahren bereits Höchstpreise verlangt und auch gezahlt, jedoch ist in diesem Segment vermehrt zu beobachten, dass Mitnahmeeffekte auf Seiten der Verkäufer einsetzen. Daher steigen die Chancen für Käufer, auch „niedrigere“ Angebote akzeptiert zu bekommen. Aufgrund dieser Tatsache spreche ich gerne in diesem Teil des Immobilienmarktes von einer Korrektur. Jedoch muss auch resümiert werden, dass die Preise trotz der derzeitigen Umstände nach wie vor hoch sind und je nach Qualität der Immobilie auch noch steigen werden. Kaufinteressenten mit hohen Budgets sind aber zu Recht wählerischer geworden. Zur Wahrheit gehört in dem Fall, dass bei passender Lage und optimalen Ausstattungsdetails, weiterhin Höchstpreise über Marktdurchschnitt gezahlt werden.

Dennoch spielen gerade bei Erstkäufern die zunehmenden wirtschaftlichen Sorgen sowie die steigenden Energie- und Lebenskosten eine immer größere Rolle. Dies führt zu einer zumindest vorübergehenden Kaufzurückhaltung bei der genannten Käufergruppe. Je nach Länge der derzeitigen geo-und wirtschaftspolitischen Entwicklungen, wird dieser Zustand anhalten oder bald vorbei sein. Am Ende ist der Wunsch nach Eigentum und auch die Verbesserung der eigenen Wohn- und Lebensumstände ungebrochen.

Peter Rabitz

Der Diplom-Immobilienwirt Peter Rabitz sammelte nach Abschluss seines Studiums mehr als zehn Jahre lang Erfahrungen in den Immobilienbranchen der USA und der Schweiz. In beiden Ländern konzentrierte er sich früh auf das Segment der Luxusimmobilien. Anfang 2020 machte er sich mit seinem Boutique Immobilienunternehmen Rabitz Property Consulting in Berlin selbstständig. Insgesamt 20 Jahre Berufserfahrung und ein großes nationales wie internationales Netzwerk mit Fokus auf Luxusimmobilien kennzeichnen das Unternehmen.