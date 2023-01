Konjunkturoptimismus bringt Kursgewinne an der Börse

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es gar um 1,24 Prozent auf 27.305,37 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,3 Prozent.

Die US-Börsen hatten am Freitag mit kräftigen Kursgewinnen auf insgesamt robuste Jobdaten reagiert und so bereits für eine freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten gesorgt. Für gute Laune im Sektor hatte auch der deutliche Anstieg der Technologieaktien in Hongkong gesorgt.