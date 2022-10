Messeplanung zu einem erfolgreichen Messeauftritt

stux via pixabay.com

Kostenplanung für den Messeauftritt

Einen Stand auf einer Messe zu haben, geht mit vielfältigen Kosten einher. Diese sollte man im Vorfeld kennen. Nur so lässt sich die Wirtschaftlichkeit ermitteln. Außerdem weiß man dadurch im Vorfeld, mit welchem finanziellen Aufwand das Unternehmen rechnen muss.

Doch um die Messestand Kosten kalkulieren zu können, muss zunächst geklärt werden, was man alles benötigt. Statistiken haben ergeben, dass der größte Teil der Kosten für den Standbau und die -montage, den Transport, die Bewachung und die Reinigung aufgewendet werden. Je nach Messe kostet ein Stand zwischen 150 und 200 Euro. Es gibt jedoch auch Messen, bei denen die Standmiete höher oder niedriger ist. Deshalb gilt sie als der zweitgrößte Kostenfaktor – mit ganzen 20,7 %.

Wer eine Flotte aus E-Autos benötigt, sollte die Stromtarife für E-Autos kennen und Stromanschlüsse prüfen. Außerdem müssen Übernachtung und Verpflegung der Mitarbeiter sowie Personalkosten bedacht werden. Diese fallen nicht nur für die Durchführung, sondern auch für Vor- und Nachbereitung der Messe an.

Ebenso wichtig sind bei dieser Rechnung die Reisekosten. Hinzu kommen sonstige Ausgaben, zu denen Werbung und die Bewirtung von Gästen zählen. Außer der Standmiete sind keine Kosten fix. Es gibt viele Stellschrauben, an denen gedreht werden kann, um die Kosten zu verändern.

Zubehör für die Messe – was muss mit?

Der Stand ist essenziell. Doch mit der Miete ist noch nicht alles getan. Es muss auch Zubehör mit auf die Messe, damit alles wie gewollt läuft. Dabei sollte man am besten frühzeitig mit der Planung beginnen, um bis zur Messe keinen Zeitdruck zu bekommen. Doch welches Zubehör ist wichtig?

Zunächst einmal sollte man auf Kleinigkeiten und unscheinbare Details achten. Diese werden schnell einmal vergessen. Somit sollten ausreichend Kugelschreiber und Papier mit dabei sein. Aber auch Dinge wie Verlängerungskabel und Mehrfachsteckdosen sind von großer Bedeutung. Immerhin hat man nicht immer direkt einen Stromanschluss am eigenen Stand. Man muss für jede Eventualität vorsorgen, damit der Messetag zum Erfolg wird.

Da Digitalisierung heutzutage großgeschrieben wird, muss nicht extra die Frage nach einer Internetverbindung gestellt werden. Dennoch sollten Betreiber eines Messestandes im Vorfeld wissen, ob sie das WLAN separat dazubuchen müssen. Oft wird hierfür zusätzlich zur Standmiete eine Gebühr erhoben.

Wer einen Film abspielen möchte, sollte vorab klären, über welches Medium dies erfolgt. Dank Plug&Play kann man Videos und Filme in Standardformaten problemlos abspielen. Dennoch sollte man einen Probelauf vor der eigentlichen Messe durchführen. So kann man ausschließen, dass es am großen Tag der Messe vor dem Publikum zu technischen Problemen kommt.

Alles für den Kunden – was braucht ein Messestand?

Auf der Messe sollte sich alles um den Messebesucher – also um potenzielle Kunden – drehen. Diese sollten rundum versorgt werden. Daher sollte man sich als Aussteller einige Ideen überlegen, mit denen man nicht nur Kunden glücklich machen kann, sondern auch aus der Masse heraussticht. Um konkurrenzfähig zu sein, gilt es, sich außergewöhnliche Giveaways oder Gewinnspiele zu überlegen.

Darüber hinaus muss es ausreichend Infomaterial geben. Flyer, Broschüren und Visitenkarten sollten auf jeden Fall bereitstehen – und zwar so, dass Besucher nur schnell zugreifen müssen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich Interessenten Infomaterial mitnehmen. Niemand wird auf einer großen Messe explizit danach fragen, eine Info-Broschüre zu bekommen.

Wenn längere Gespräche geführt werden, ist es immer angenehm, kleine Snacks und Getränke zur Verfügung zu stellen. So fühlen sich potenzielle Kunden gut aufgehoben. Wer einen Pluspunkt erzielen will, sollte daher für eine kleine Verpflegung sorgen.

Auch Werbegeschenke sind sehr beliebt. Diese sollten mit dem Firmenlogo ausgestattet sein und einen Mehrwert bieten. Praktische Goodies bleiben länger in Erinnerung als Dinge, die man nicht benötigt. Selbst mit einem einfachen Kugelschreiber können Unternehmen im Gedächtnis bleiben. Übrigens: Solche Goodies sollte man vorab fertigen lassen. Es kann eine Zeit lang dauern, bis sie geliefert werden. Also sollte man hier keine Zeit verlieren, um für den Messeauftritt gerüstet zu sein.

Fazit

Gute Planung ist das A und O für einen gelungenen Messeauftritt. Von kleinen Details bis hin zu essenziellen Dingen wie der Standmiete sollte alles gut durchdacht sein. Vor allem die Kosten gilt es zu kalkulieren – so lässt sich der finanzielle Aufwand besser einschätzen.