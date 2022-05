Mieten in Großstädten: Was sollten Unternehmer beachten?

Photo by Israel Andrade on Unsplash

Die richtige Standortwahl

Die Standortwahl ist aufgrund der vielen Entscheidungskriterien keine einfache Sache. Viele Dinge müssen unter „einen Hut“ gebracht werden und ohne Kompromisse lässt sich am Ende des Tages meist keine Entscheidung treffen. Dennoch sollte so früh wie möglich überlegt werden, was die Gewerbeimmobilie an Features mitbringen muss und worauf gänzlich verzichtet werden kann.



Tipp: Struktur durch eine Mindmap schaffen. So lassen sich die einzelnen Kriterien für die künftige Büroimmobilie übersichtlich visualisieren und mit Kommentaren versehen, die sich anschließend mit unterschiedlichen Farben kategorisieren und priorisieren lassen.



Mit folgenden Kriterien zur Standortbestimmung lassen sich potenzielle Büroimmobilien bereits für eine Vorauswahl filtern:

- Die Lage: Soll diese repräsentativ sein, um als Aushängeschild zu dienen, oder ist die Infrastruktur - zum Beispiel Nähe zur Autobahn - entscheidend?

- Mietpreis: Je nach Budget lassen sich die potenziellen Standorte eingrenzen, Ein Büro in Top-Lage hat natürlich ihren Preis.

- Verkehrsanbindung: Kunden, Mitarbeitende, Besucher: Eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel werden von einer modernen Firma erwartet.

- Umgebung: Gibt es eine Kantine / Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten oder auch ein Fitnessstudio in der Nähe der Immobile? Das erhöht sicherlich die Mitarbeiterzufriedenheit.

Ein Büro in Berlin zu mieten wird vermutlich alle dieser Kriterien erfüllen können, sofern der Mietpreis im Budget liegt.

Anforderungen an eine Büroimmobile

Ein wichtiges Kriterium bei den Büroräumen ist eine ausreichend kalkulierte Fläche für die Mitarbeitenden. Auch stellt sich meist die Anforderung an eine moderne Gebäudetechnik. Je nach Geschäftstätigkeit kann auch die Technische-Gebäudeausstattung (TGA) eine besondere Stellung einnehmen. Ein Start-Up in der Tech-Branche wird auf eine moderne technische Infrastruktur angewiesen sein, während ein etabliertes Unternehmen mit großer Außenwirkung und direktem Kundenkontakt mehr auf Design und den ästhetischen Aspekt bei der Bürowahl achten wird.



Wichtige Ausstattungsmerkmale für die Wahl einer Büroimmobile sind außerdem:

- Sanitärinstallationen

- Vorhandensein von Duschen (Mitarbeiter, die mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, werden es Begrüßen)

- Technische-Gebäudeausrüstung (TGA) Gas, Wasser, Strom / Elektroinstallationen

- Telefon- und Internet-Anschlüsse

- Konferenzräume, Pausen- und Aufenthaltsräume, Küche

- Flexible Raumgestaltungmöglichkeiten für Projektteams

- ausreichend Parkplätze

- genügend Stauräume, u.a. für Dokumente

- Abgleich mit den gesetzlichen Anforderungen aus der Arbeitsstättenverordnung

Arten von Büroimmobilien – Überblick

Eine Büroimmobilie lässt sich aufgrund ihrer Designs in verschiedene Kategorien einteilen:

- Einzelbüro

- Großraumbüro

- Loft und Atelier

- Büroetage

- Bürogebäude

- Bürokomplex





Hinsichtlich dem Bürokonzept können folgende Unterscheidungen gemacht werden:

- Einzelbüro

- Mehrpersonenbüro

- Großraumbüro

- Kombibüro





Die Anzahl der Beschäftigten hat einen großen Einfluss auf die Art der Büroimmobilie. Bei der Planung ist es wichtig, dass für jeden Mitarbeitenden ein Arbeitsplatz sowie zusätzlicher Platz für den persönlichen Arbeitsbedarf (spezielle Arbeitsmittel, Unterlagen etc.) kalkuliert werden.

Bei Großraumbüros sollte auf Rückzugsecken und geeignete Orte für Einzelgespräche geachtet werden. Genügend Kapazitäten bei Konferenz- und Besprechungsräumen sollten auch bei den frühen Entscheidungen berücksichtigt werden.

Nicht vergessen: Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Wichtig zu beachten sind auch die gesetzlichen Vorgaben an den Arbeitsplatz. Diese einzuhalten, gehört zur Pflicht eines jeden Unternehmens.

In der Arbeitsstättenverordnung wird zum Beispiel die Mindestanforderung für die Abmessungen eines Arbeitsplatzes beschrieben. Bei Einzelbüros wird eine Mindestfläche von acht bis zehn Quadratmetern angeführt. Bei Großraumbüros muss die Mindestfläche aufgrund des erhöhten Geräuschpegels 12 bis 15 Quadratmeter je Arbeitsplatz betragen. Es kann sich also lohnen, in die ArbStättV genauer reinzuschauen.