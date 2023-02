Mit KI gegen die Insolvenzwelle wappnen

Wenn der Chef des weltgrößten Kreditversicherers mahnt, sollten Unternehmer das sehr ernst nehmen. Im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ warnte Milo Bogaerts, seit einem Jahr Vorstandschef für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz bei der Allianz-Tochter Allianz Trade, vor einer sinkenden Zahlungsmoral von Unternehmen in Deutschland – und einer drohenden Insolvenzwelle. 16 Prozent mehr Pleiten soll es in diesem Jahr geben, rechnete Bogaerts vor. Das macht nominal 17.000 Unternehmen, die 2023 in Schieflage geraten werden. Im kommenden Jahr soll die Zahl noch einmal um sechs Prozent nach oben gehen. Mehr als 18.000 weitere Unternehmen könnten dann in Deutschland notgedrungen den Betrieb für immer schließen.

Doch eine versöhnliche Botschaft schickte der Deutschland-Chef der Allianz Trade noch hinterher: „Wir sehen darin aber keine Pleitewelle, sondern eher eine Normalisierung.“ Seine Begründung: Schließlich hätten die Insolvenzzahlen bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie auf dem tiefsten Stand seit den 1990er-Jahren gelegen – und würden erst seitdem wieder merklich ansteigen.

Ein wesentlicher Grund für die bis dato geringe Insolvenzquote hierzulande: die massiven staatlichen Unterstützungsprogramme seit Ausbruch der Corona-Pandemie. „Bis 2023 sind etwa 2600 Unternehmen in Deutschland vor der Pleite bewahrt worden“, sagte Bogaerts dem „Handelsblatt“. In ähnlichen Phasen in der Vergangenheit habe es deutlich mehr Insolvenzen gegeben.

Die Kapitalpolster aus der Vergangenheit werden aufgezehrt

Der Versicherungsexperte und viele weitere Experten sind dennoch besorgt: Gerade Deutschlands mittelständische Unternehmen befinden sich in größten Herausforderungen – Herausforderungen, wie es sie in dieser Form seit vielen Jahrzehnten nicht gegeben hat. Auch Start-ups, lange Zeit verwöhnt durch niedrige Zinsen und spendierfreudige Investoren, müssen in dieser Situation umdenken. Vielen Firmen hilft jetzt der finanzielle Puffer, den sie in den vergangenen Jahren vor den vielen Krisen aufgebaut haben. Doch der Speck aus fetteren Jahren hält nicht auf Dauer.

Liquidität muss zur Chefsache Nummer eins werden

Daher sollten gerade kleine und mittlere Unternehmen dem Thema Liquiditätsplanung nun die Aufmerksamkeit widmen, die es verdient: die volle. Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen. Es gibt viele unterschiedliche Reize und Sinne. Doch der Finanzsinn ist oft am wenigsten stark ausgeprägt, selbst in Unternehmen. Dabei ist es der vielleicht wichtigste Baustein für ein liquides Unternehmen.

Wer als Unternehmerin oder Unternehmer im Überschwang der Möglichkeiten und Chancen das zahlenträchtige Tagesgeschäft aus dem Blick verliert, die oder der riskiert, über eher kurz als lang komplett den Überblick abzugeben und das eigene Business vor die Wand zu fahren.

Die solide Planung der finanziellen Situation ist neben einer überzeugenden Geschäftsidee der entscheidende Erfolgsfaktor für Start-ups und etablierte mittelständische Unternehmen. Wer Banken und Investoren überzeugen will, sollte daher auch in schlechteren Phasen jederzeit liquide sein – und einen klaren Blick über die eintreffenden und ausgehenden Zahlungen haben. Es muss jederzeit genug Geld vorhanden sein, um das Geschäft am Laufen zu halten, die Miete, die Gehälter oder das eigene Gehalt der Geschäftsführung begleichen zu können.

