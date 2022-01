Niederlande beschweren sich über hohen deutschen Gasbedarf

Die Niederländer müssen vermutlich die Gasproduktion in Groningen trotz der Gefahr von Erdbeben fast verdoppeln. Grund ist unter anderem ein höherer Bedarf Deutschlands. Das sorgt in Groningen für Ärger.

Eine Gas-Anlage in Groningen: Eigentlich soll die Förderung dort bald weitgehend enden, in diesem Jahr ist sie aber noch einmal doppelt so hoch wie zunächst geplant. Das erzürnt die Groninger, wegen der Erdbeben, die es infolge der Förderung gibt.

Der deutsche Erdgashunger lässt in Groningen die Erde beben – und erzürnt die Menschen. Der niederländische Wirtschaftsminister hat sich zwischen den Jahren sogar mit einem Schreiben an seinen deutschen Amtskollegen Robert Habeck gewandt. Denn: Deutsche Kunden haben für das Geschäftsjahr 2021/22 einen um rund eine Milliarde Kubikmeter höheren Bedarf an Gas aus dem niederländischen Gasfeld angemeldet als erwartet.

Unter anderem deshalb müsse die Erdgasförderung in Groningen in diesem Winter von 3,9 Milliarden auf 7,6 Milliarden Kubikmeter fast verdoppelt werden, schrieb die Tageszeitung NRC kürzlich. Und dies, obwohl sie Groningen buchstäblich erbeben lässt: Immer wieder kommt es dort wegen der Gasförderung zu Erdbeben und in der Folge zu teilweise erheblichen Gebäudeschäden. Im Frühjahr soll deshalb der Gashahn in Groningen weitgehend zugedreht werden.

"Schwerer Schlag für das Vertrauen"

Was danach noch übrig bleibt, nennen die Niederländer nach der kleinen „Pilot-Flamme“ in Gasbrennern „Pilotlichtmodus“: Nur in besonders kalten Wintern soll die Förderung in Groningen künftig noch hochgedreht werden. Der laufende Winter ist aber nicht besonders kalt, was die Groninger offenbar vor Wut zittern lässt: „Ärger, Misstrauen, Unverständnis“, gebe es bei den Groningern, sagte der dortige Abgeordnete Tjeerd van Dekken dem NRC. „Das ist ein schwerer Schlag für das Vertrauen der Groninger.“

Allerdings: Die Gründe für die höhere Förderung liegen nicht allein in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden selbst. Wegen Corona und den Folgen verzögert sich der Bau einer Stickstoffanlage in Zuidbroek. Sie soll importierten H-Gas Stickstoff beimischen, um dessen Brennwert auf den des niederländischen L-Gases zu senken. Dieses Pseudo-L-Gas könnte dann unter anderem das niederkalorische L-Gas aus Groningen ersetzen.

Umstellungen laufen langsamer als geplant

Viele deutsche Gaskunden kennen das Problem: Hier werden derzeit Tausende Brenner umgestellt, damit sie in Zukunft statt des langsam zu Ende gehenden niederländischen L-Gases das H-Gas mit höherem Methananteil aus Russland, Norwegen oder Großbritannien verbrennen können. Denn nach 2029 soll gar kein niederländisches Gas mehr nach Deutschland fließen.

Diese Umstellungen laufe offensichtlich langsamer als geplant, so NRC. Deshalb müssten die Niederlande nun – gebunden durch langfristige Verträge rund 1,1 Milliarde Kubikmeter Gas zusätzlich über die Grenze liefern. Der für Gasfragen zuständige Staatssekretär Hans Vijlsbrief äußerte am Montagabend Verständnis für die Sorgen der Groninger Bürger. Er will sich beim deutschen Wirtschaftsministerium für eine Reduzierung einsetzen.