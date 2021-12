Affiliate Marketing hat in den letzten Jahren beständig an Beliebtheit gewonnen. So nimmt der Markt seit einiger Zeit konstant zu und tatsächlich wird mittlerweile jeder siebte Euro im World Wide Web durch das besondere Marketingkonzept erzeugt. Doch was versteckt sich hinter dem Begriff “Affiliate Marketing” ?

Bei dieser Unterkategorie des Online Marketings setzen Unternehmen auf Affiliates – sogenannte Partner. Diese stellen eine Werbefläche zur Verfügung, auf welcher Produkte und Dienstleistungen zur Schau gestellt werden. Die Bezahlung läuft nach dem Prinzip Pay per Sale ab. Das heißt, dass die Unternehmen nur zahlen müssen, wenn sie dank des Affiliates etwas verkauft haben.

Als Affiliate besitzt man unter anderem einen Blog oder hat sich eine große Reichweite via Social Media aufbauen können. Da dieses Geschäftsmodell so simpel wie lukrativ ist, spielen immer mehr Menschen mit dem Gedanken, sich ihr eigenes Affiliate Business aufzubauen. Im folgenden Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie Ihr Vorhaben in die Tat umsetzen können.

Ein Nischenthema finden

Affiliate Marketing ist mittlerweile weitverbreitet. Um in dieser Branche Fuß fassen zu können, sollte man von der Norm abweichen und sich spezialisieren. Denn Themen wie Sport, Ernährung, Reisen und Kochen sind bereits abgegrast und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, sich hier etablieren zu können. Angesichts dessen empfiehlt es sich, ein Nischenthema zu wählen.

Abhängig von den eigenen Interessen kann Google genutzt werden, um die perfekte Marktlücke zu finden. Dafür wird der betreffende Begriff in die Suchleiste der Suchmaschine eingegeben und die Auto-Vervollständigung genutzt, um ein passendes Nischenthema zu finden. Die Wahl sollte mit viel Bedacht gewählt werden, da sie das Hauptthema zukünftiger Blogbeiträge, Artikel, Fotos und Videos sein wird. Das Nischenthema dient zunächst nur dem Aufbau von einer stabilen Leserschaft. Wurde eine treue Anhängerschaft aufgebaut, kann das Spektrum nach und nach ausgebaut werden.

Webseite erstellen

Im nächsten Schritt benötigst du eine Plattform, um eine zuverlässige Werbefläche zu besitzen. Die eigene Webseite bietet sich besonders an. Denn schließlich dient sie als Repräsentation und kann dabei helfen, die eigene Sichtbarkeit und Reichweite zu verbessern. Dazu sollte die Webpräsenz an gängige SEO Methoden angepasst werden. Dazu zählen beispielsweise die Userfreundlichkeit, die Integration von Keywords und technische Aspekte deiner Webseite.

Wird Hilfe beim Aufbau der Webseite benötigt, ist ezfunnels eine gute Anlaufstelle. Auf der Plattform stehen mehrere hundert Seiten-Vorlagen für spezifische Nischenthemen zur Verfügung, die als Inspiration dienen können. Ferner werden mit einem Tool umfangreiche Aufgaben des Online Marketing abgedeckt.

Vertrauen zum Leser aufbauen

Beim Affiliate Marketing dreht sich alles um die Reichweite. Denn ohne Leserschaft sind Unternehmen nur schwer von einem Engagement zu überzeugen. Dementsprechend ist es wichtig, eine Vertrauensbasis zu den Lesern aufzubauen und sie somit dauerhaft zu binden.

Als Webseitenbetreiber können persönliche Geschichten, Bilder und Videos aus dem Privatleben für mehr Authentizität sorgen. Zudem sind Social Media Kanäle eine tolle Hilfe. Die Präsenz auf den sozialen Netzwerken ermöglicht es den Followern Einblicke in die Persönlichkeit des Affiliate zu erhalten. Ein sympathisches Auftreten, eine tolle Ausstrahlung und das besondere Etwas tragen zum Erfolg bei.

Affiliate Produkte für die Zielgruppe suchen

Viele Affiliate begehen denselben Fehler: Sie nehmen Angebote von sämtlichen Unternehmen an. Durch das Bewerben unzähliger Produkte verliert ein Affiliate allerdings an Glaubwürdigkeit. Aus diesem Grund sollte die Auswahl der Partner mit sehr viel Bedacht gewählt werden und in erster Linie an die Interessen der Zielgruppe angepasst werden.

E-Mail-Liste aufbauen

Untrennbar mit dem Affiliate Marketing verbunden, ist das E-Mail Marketing. Indem man sich eine E-Mail-Liste aufbaut, können Produktempfehlungen mit nur einem Klick an eine große Anzahl an Interessenten verteilt werden.

Auch hier gilt: Mit Maß handeln! Es sollte darauf geachtet werden, dass die E-Mails einen Mehrwert bieten. Ein Rabattcode steigert zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, dass die Angebote in Anspruch genommen werden.