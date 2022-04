Öl in Weltwirtschaft und Welthandel

In den letzten zwei Jahrzehnten haben in der globalen Ölindustrie bedeutende Veränderungen stattgefunden, die ein neues Produktions- und Handelsumfeld geschaffen haben. Diese Prozesse beeinflussten die Produktion, den Verbrauch und den Handel von Öl, das trotz ernsthafter Bemühungen um eine Erhöhung des Anteils alternativer Energiequellen die wichtigste Energieressource bleibt und einen erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Weltwirtschaft hat. Das scharfe Auf und Ab der Ölpreise ist zu einem akuten Problem der weltwirtschaftlichen Entwicklung geworden. Der Einbruch der Ölpreise führte zu einem deutlichen Rückgang der Deviseneinnahmen in den Staatshaushalten der Verkäufer von flüssigen Kohlenwasserstoffen.

Um diesen Zustand zu verbessern, haben die Exportländer Anstrengungen unternommen, um einen weiteren Rückgang der Ölpreise zu verhindern. Die Schlüsselrolle in diesem Prozess spielte Saudi-Arabien - der größte Ölexporteur, dem es gelang, die Mehrheit der ölproduzierenden Staaten davon zu überzeugen, die Produktion etwas zu reduzieren. So konnte der Markt stabilisiert werden, aber die Ölindustrie bleibt im Epizentrum der geoökonomischen und geopolitischen Konfrontation. Darüber hinaus ist es Gegenstand internationaler Handels- und Finanzsanktionen und -beschränkungen geworden, die die Interessen einer Reihe von Exportländern beeinträchtigt haben.

In den Einschätzungen und Prognosen der führenden internationalen analytischen Zentren geht man davon aus, dass die Weltwirtschaft auf absehbare Zeit nicht ohne die kohlenwasserstoffhaltigen Energieträger (Öl und Erdgas) auskommen wird. Tatsächlich wird die Rolle des Öls als Schlüsselfaktor für die Gewährleistung der internationalen Energiesicherheit äußerst wichtig, man könnte sagen, unersetzlich bleiben.

Natürlich ist der Wunsch vieler wirtschaftlich entwickelten Staaten, den Anteil alternativer, erneuerbarer Energieträger an der nationalen Energiebilanz zu erhöhen, nicht zu unterschätzen.Doch das "Todesurteil" für Öl, das einige Politiker und Experten immer wieder versucht haben, zu verlesen, erwies sich als zu vorschnell. In den meisten Szenarien zur Entwicklung der Weltwirtschaft wird die Nachfrage nach schwarzem Gold vor allem aufgrund des beschleunigten Wirtschaftswachstums der Entwicklungsländer zunehmen. Wie die sehr widersprüchlichen Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt haben, kann der Weltölmarkt jedoch starken Marktschwankungen unterliegen. Große Ölpreisschwankungen unterziehen Staate, die vom Export flüssiger Kohlenwasserstoffe abhängig sind, schweren sozioökonomischen und politischen Prüfungen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat die globale Ölindustrie bedeutende Fortschritte gemacht, die eine neue geoökonomische und geopolitische Situation geschaffen haben. Dies betraf die Bewertung nachgewiesener Ölreserven und Schlüsselindikatoren wie Produktion, Verbrauch, Raffination und internationaler Ölhandel.

In diesem Zeitraum stieg das Volumen der nachgewiesenen Weltölreserven deutlich (um 46 %) auf über 1.696 Milliarden Barrel. Darüber hinaus war dieses Wachstum im Kontext des Landes nicht einheitlich. Venezuela (mehr als 4-mal), Kanada (fast 3,5-mal) sowie der Iran, Nigeria, die USA und der Irak (um 71, 64, 61 bzw. 37 %) erhöhten ihre Reserven maximal. Die Reservenschätzungen für Saudi-Arabien, Russland, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate sind nahezu unverändert oder leicht gesunken.

Orinoco belegte in Bezug auf nachgewiesene Reserven – über 303 Milliarden Barrel oder 17,9 % der globalen Ressourcen – den ersten Platz im weltweiten Ranking. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der Löwenanteil (über 93%) aller weltweit nachgewiesenen Reserven an Schwarzem Gold auf 15 Länder, also auf eine relativ enge Staatengruppe, konzentriert. Darüber hinaus machen die Top 5 (Venezuela, Saudi-Arabien, Kanada, Iran und Irak) fast 62 % der nachgewiesenen Reserven aus. Eine so hohe Konzentration an Ölreichtum hat ihre eigenen geoökonomischen und geopolitischen Auswirkungen.

Der beeindruckende Durchbruch der USA auf den internationalen Ölmärkten war auf zwei wesentliche Faktoren zurückzuführen: Die Aufhebung eines 40-jährigen Exportverbots für Rohöl im Dezember 2015 (vorher durften die USA es nur liefern) nach Kanada und Mexiko, also an seine NAFTA-Partner) und die sogenannte Schieferrevolution, die es ermöglichte, neue, bisher unzugängliche Öl- und Gasfelder zu erschließen und auszubeuten. All dies trug zu einer stärkeren Integration des amerikanischen Kohlenwasserstoffsektors in die Welt bei, beeinflusste das globale Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage sowie die Dynamik der internationalen Ölpreise.