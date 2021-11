Ölbranche und ihre Besonderheiten

by Zbynek Burival on unsplash.com

Die gesamte Ölindustrie, sozusagen die gesamte Ölwelt, gliedert sich in drei Sektoren:

1. Upstream – Das ist alles, was mit der Suche nach Erdölvorkommen und der Gewinnung von Erdöl zu tun hat;

2. Midstream - Dieser Sektor umfasst den Transport von Öl und Ölprodukten;

3. Downstream - Ölraffination, Vertrieb und Verkauf von Ölendprodukten.

Die meisten Unternehmen der Ölindustrie sind in einem Sektor tätig. Einige der größten Unternehmen sind jedoch in allen Sektoren tätig. Solche Unternehmen werden vertikal integrierte Unternehmen genannt.

Der Upstream-Sektor ist der riskanteste und profitabelste Sektor in der Ölwelt. Dieser Sektor umfasst die geologische Exploration nach Öl und Gas sowie den gesamten Produktionsprozess der Öl- und Begleitgasförderung.

Der größte Teil der weltweiten Ölförderung wird von nationalen Ölgesellschaften durchgeführt. Diese Unternehmen werden von den jeweiligen Staaten kontrolliert und sind hauptsächlich auf dem Territorium ihres Landes tätig. In allen OPEC-Mitgliedsländern wird beispielsweise die Ölförderung von solchen Unternehmen durchgeführt. Etwa ein Drittel der Ölförderung in Nicht-OPEC-Ländern wird auch von National Oil Companies (NOCs) durchgeführt. Die größten vertikal integrierten NOCs in Nicht-OPEC-Ländern existieren in:

· Mexiko - Petróleos Mexicanos (PEMEX);

· Brasilien - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras);

· Russland - Rosneft, Gazpromneft;

· China - PetroChina, Sinopec, CNOOC;

· Malaysia - Petronas;

· Norwegen - StatoilHydro;

· Indien - ONGC.

Neben den nationalen Ölgesellschaften sind auch private Ölgesellschaften in der Ölförderung tätig. Die größten davon, die sogenannten Majors, sind: ExxonMobil, Chevron, BP, Shell, ConocoPhillips, Total. Das sind große internationale Unternehmen, die in vielen Teilen der Welt tätig sind. Diese Unternehmen wurden in den 1990er Jahren nach zahlreichen Fusionen und Übernahmen, die den Ölsektor erfassten, in ihrer heutigen Form gegründet.

Der Prozess der Fusionen und Übernahmen von Unternehmen der Ölindustrie dauert bis heute an. So schloss zum Beispiel Rosneft den Kauf von TNK-BP ab und wurde damit zum größten börsennotierten Unternehmen der Welt in Bezug auf Ölreserven und Produktionsvolumen. Angesichts rückläufiger Entdeckungen neuer Ölfelder und des erschwerten Zugangs von Unternehmen zu Ölressourcen sowie der steigenden Kosten der Ölförderung aus alten Ölfeldern versuchen Ölkonzerne, Risiken und Kosten auf so viel Kapital wie möglich.

Neben den börsennotierten Ölgesellschaften gibt es noch viele andere kleinere Unternehmen. Einige von ihnen gehören auch zu vertikal integrierten Unternehmen, andere - kleine und mittlere Unternehmen (oder sogenannte unabhängige Unternehmen) - sind nur in einem Geschäftsbereich tätig.

Der Upstream-Sektor umfasst neben den direkt erdölproduzierenden Unternehmen auch Unternehmen, die Ausrüstung für die Erdölförderung herstellen, Unternehmen, die Offshore-Bohrplattformen besitzen, und Erdöldienstleistungsunternehmen. Diese Unternehmen haben keine eigenen Ölförderungsabteilungen und führen bestimmte Arbeiten im Rahmen von Verträgen mit Ölgesellschaften durch. Ölfeld-Serviceunternehmen haben in der Regel einen bestimmten Spezialisierungsbereich: geophysikalische Unternehmen, Bohrunternehmen, Wartungsunternehmen für Ölfeldausrüstung, Transport, Sicherheit und andere Unternehmen.

Einige große Mineralölgesellschaften haben eigene Servicebereiche (Tochtergesellschaften). Gleichzeitig sind Oilfield Service Companies in der Weltpraxis in der Regel eigenständige Unternehmen, die ihre Leistungen im Rahmen von Bauaufträgen erbringen. Die größten internationalen Öldienstleistungsunternehmen, die weltbekannt sind, sind Schlumberger und BJ Services. Zu den Unternehmen, die Ausrüstung liefern und Ölfelddienstleistungen anbieten, gehören: Baker Hughes, Halliburton, Weatherford und andere.

Der Midstream-Sektor umfasst den Transport von Öl und daraus gewonnenen Ölprodukten auf verschiedene Weise: per Tankwagen, durch Pipelines, in Eisenbahntanks usw.

Nur ein kleiner Bruchteil der großen Ölkonzerne der Welt hat eigene Öltransportabteilungen. Die meisten Unternehmen nutzen in irgendeiner Phase des Transports die Dienste von Drittunternehmen.

In Europa beispielsweise transportiert das Unternehmen Transneft Öl und Ölprodukte per Pipeline. Das vielleicht bekannteste Pipeline-Netzwerk dieses Unternehmens ist die Druschba-Pipeline. Dies ist das längste Netz von Öl-Trunk-Pipelines der Welt (seine Länge durch Russland beträgt 3.900 km). Durch diese Pipeline wird Öl aus Westsibirien mit Öl aus der Wolga-Ural-Provinz vermischt und unter der Marke Ural an europäische Verbraucher geliefert.