So wird man ohne Gründung zum erfolgreichen Unternehmer

Sie planen die Gründung eines eigenen Unternehmens? Dann sollten Sie wissen, dass hinter diesem Vorhaben ein langwieriger Prozess steckt, bei dem Sie sich vielen Risiken aussetzen, viel Zeit investieren müssen und trotz aller Anstrengungen vielleicht scheitern. Wollen Sie sich den Risiken nicht aussetzen, sollten Sie über eine Alternative nachdenken. Der Firmenkauf ist ein bisher eher selten genutztes Konzept, in dem aber viel Potenzial steckt.

Warum der Kauf einer bestehenden Firma eine potenzielle Alternative ist

Sie brauchen sich nur die Statistiken hinsichtlich der Lebensdauer von Gründungen anzuschauen, dann erkennen Sie schnell, warum Ihre Suche nach einer Alternative sinnvoll ist. Immerhin 25 Prozent aller Neugründungen sind bereits nach einem Jahr wieder vom Markt verschwunden. Ganze 59 Prozent aller Startups müssen aufgeben, bevor sie ihr 5-jähriges Firmenjubiläum feiern können. Diese Zahlen zeigen, dass es ein hohes Risiko gibt zu scheitern, bevor Sie mit Ihrem Unternehmen die Gewinnzone erreichen.

Die Gründung ist für Sie mit Unwägbarkeiten gepflastert. Ein neu zu „bauendes“ Unternehmen verfügt im Gegensatz zu einer schon existierenden Firma über einige Herausforderungen. Zum einen spricht man bei breits bestehenden Unternehmen häufig von erprobten Geschäftsmodellen, welche damit einhergehend auch eine klare Positionierung am Markt bedingen. Darüber hinaus erfreut man sich an einem bereiten Netzwerk an Lieferanten und anderen Kooperationspartnern, welche für ein rasches Wachstum bzw. ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum unumgänglich sind. Der Kundenstamm ist ein weiterer, wichtiger Indikator für den Erfolg eines Unternehmens. Auch Umsätze zur Aufrechterhaltung des Geschäfts sowie Rücklagen für Krisenzeiten sprechen für einen Firmenkauf.

Was den Kauf eines Unternehmens gegenüber einer eigenen Gründung zusätzlich interessant macht, ist die Tatsache, dass in den nächsten Jahren viele Unternehmen zum Verkauf stehen werden. Hier besteht die Möglichkeit, von dem, was die Generation, der der geburtenstarken Jahrgänge erarbeitet hat, zu profitieren. Durch den Firmenkauf tun Sie im Grunde nichts anderes, als die oftmals risikoreiche Gründungsphase mit ihren bürokratischen Hindernissen und finanziellen Unwägbarkeiten zu überspringen.

Business Consulting – Vorbereitung auf den Firmenkauf

Oscar Karem, der im DACH-Raum als Business Mentor tätig ist, beschäftigt sich seit Jahren mit den vielseitigen Thematiken rund um den Firmenkauf bzw. -verkauf. Schon im Jahr 2004 begann er seinen Weg als Investor, Unternehmer sowie Businesscoach und Gründer. Seither konnte er mehr als 2.000 erfolgreiche Gründungsprozesse mit seinem Fachwissen unterstützen und begleiten. Es ist ihm ein wichtiges Anliegen, seine Businesserfahrung an Kaufinteressenten weiterzugeben.

Aus diesem Grund hat er ein jährlich stattfindendes Business-Event namens „THE COMPASS 360“ ins Leben gerufen. Dort gibt er sein umfangreiches Wissen zwei Tage lang weiter und macht Interessierte fit für den Erfolg als Unternehmer.

Zudem hat Businessberater Karem das „Acquisition360°-Coaching-Programm“ entwickelt. In mehreren Modulen und verschiedenen Coaching-Einheiten vermittelt er das notwendige Wissen, um ein entsprechendes Unternehmen erfolgreich zu finden und zu kaufen. Das Business Coaching lehrt dich nicht nur die eigenen Bedürfnisse, Fähigkeiten und Stärken zu analysieren, sondern auch die nötigen Schritte, mit denen man das passende Business finden, sein Potenzial prüfen und die Kaufverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss führen kann.

Eine kompetente Businessberatung beinhaltet auch das Angebot an den Beratenen, ihn nicht nur durch den gesamten Prozess hindurch zu begleiten, sondern auf Wunsch auch nach dem Firmenkauf an seiner Seite zu bleiben und ihn auch bei weiteren Herausforderungen zu unterstützen.