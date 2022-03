Bares Geld sparen mit Biosprit Super E10

Das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch ein Beitrag zum Klimaschutz, sagen Experten vom Autoclub ADAC, der Kfz-Innung oder dem Verband der Deutschen Autoindustrie (VDA). Das Problem ist nur, dass sich aus der Zeit der Einführung von Super E10 im Jahr 2011 bis heute noch immer Vorurteile halten.

Die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Kraftstoff Super E10:

Was genau ist Super E10 und worin besteht der Unterschied zu E5?

Die beiden Benzin-Kraftstoffsorten unterscheidet der Anteil des beigemischten Bio-Ethanols. Während Super E5 bis zu 5 Prozent meist aus Zuckerrüben oder Futtergetreide erzeugtes Bio-Ethanol enthalten darf, sind es bei E10 bis zu 10 Prozent. Bei der Verbrennung gilt dieser Ethanol-Anteil als weitgehend klimaneutral, weil die Pflanzen das dann frei werdende Kohlendioxid (CO2) zuvor aus der Atmosphäre aufgenommen haben. Neben einem im Schnitt um 25 Prozent geringeren CO 2 -Ausstoß als bei E5 zeigen Untersuchungen auch eine Reduzierung des Feinstaubausstoßes von 50 bis 70 Prozent. An der Tankstelle ist E10 inzwischen meist 6 Cent günstiger als E5, in der Anfangszeit war die Preisdifferenz niedriger.

Welche Fahrzeuge können mit E10 statt E5 genutzt werden?

Der Verband der deutschen Automobilindustrie (VDA) erklärt, dass generell alle Fahrzeuge mit Benzinmotor, die seit 2012 hierzulande verkauft wurden, E10-tauglich sind. Darüber hinaus gilt dies aber auch für viele in den Vorjahren gebaute und ausgelieferte Fahrzeuge. Entsprechende Hinweise finden sich in der Bedienungsanleitung. Zudem gibt es eine Liste mit Fahrzeugen aller Hersteller bei der Deutschen Automobil Treuhand (DAT), die auch im Internet abzurufen ist. Eine Abfrage ist auch unter www.e10tanken.de möglich.

Weil bei Einführung von E10 noch zahlreiche Modelle nicht für den Kraftstoff freigegeben waren, hält sich seither hartnäckig eine Skepsis gegenüber dem Kraftstoff. Bei für E10 freigegebenen Fahrzeugen sind keine Probleme bekannt, sagt Matthias Haberkorn, stellvertretender Obermeister der Kfz-Innung Bielefeld. Ein abwechselndes Tanken oder auch eine Mischung von E10 und E5 gilt als unproblematisch.

Warum sind einige Fahrzeuge nicht für E10 freigegeben?

Bei den betroffenen Autos handelt es sich meist um weit vor 2012 gebaute Fahrzeuge, bei denen Bauteile nicht für den höheren Bioethanol-Anteil ausgelegt waren. Ethanol hat andere chemische Eigenschaften als Benzin und kann bei nicht angepassten Materialien beispielsweise zu Versprödungen von Dichtungen oder Korrosionsschäden vor allem an Aluminiumteilen führen, teilt der ADAC mit.

Gibt es Schwachstellen?

Ein bekanntes Problem, das 2021 auch das Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik aufgriff, sind Schwächen des Aktivkohlefilters, der Benzindämpfe zurückhalten soll. Langfristig reduziere E10 die Funktionstüchtigkeit dieser Filter, so die Forscher. Der „experimentell festgestellte Sachverhalt muss nicht für andere Umgebungsbedingungen und Nutzverhalten der Pkw-Fahrer gelten“, teilt der Bundesverband der Bio-Ethanolwirtschaft (BDBe) mit.

Welche Kritik gibt es am Bio-Kraftstoff?

Immer wieder gibt es kritische Stimmen, dass Pflanzen und landwirtschaftliche Anbaufläche für die Produktion des Bio-Ethanols genutzt werden und dies in Konkurrenz zur Nahrungsmittelerzeugung stehe. Der Gesetzgeber und die EU haben Vorgaben gemacht zum Schutz natürlicher Lebensräume und zur Nachhaltigkeit der Bio-Ethanolproduktion. Laut des BDBe werden aktuell rund zwei Prozent der Ackerfläche in Deutschland für die Produktion des im Straßenverkehr verwendeten Bio-Ethanols genutzt. Bei dessen Produktion entstünden auch proteinhaltige Futtermittel, die etwa Sojaimporte ersetzen könnten.

Ändert sich der Spritverbrauch beim Einsatz von E10 statt E5?

Ethanol hat bessere Verbrennungseigenschaften als fossiles Benzin, der Energiegehalt liegt indes nur bei etwa zwei Drittel. Unter Berücksichtigung des Heizwertes und der Dichte ergibt sich bei E10 ein „theoretischer Mehrverbrauch von etwa einem Prozent“ gegenüber E5, erklärt der ADAC. Im Jahr 2019 auf dem Prüfstand durchgeführte Tests des Verkehrsclubs im Auftrag des BDBe ergaben aber ein gemischtes Bild.

Von fünf getesteten Autos zeigten sich nur bei zweien geringfügige Mehrverbräuche mit E10 von 0,65 Prozent bei einem 3er BMW und 1,7 Prozent bei einem Ford Fiesta. Ein Renault Megane (-0,18 Prozent), ein VW Golf Variant (-0,57) und ein Opel Corsa (-2,21) verbrauchten indes weniger Kraftstoff als mit E5. Absolut lag der Mehrverbrauch damit auf 100 Kilometern beim Ford bei 0,09 Litern und der Minderverbrauch beim Opel bei 0,13. Seit einigen Jahren sei Super E10 auch der Standard-Kraftstoff für Verbrauchstests nach dem neuen WLTP-Standard, erklärt der BDBe: „Die Hersteller haben die Motoren auf die Verwendung von Super E10 abgestimmt und optimiert, um einen möglichst geringen Verbrauch ausweisen zu können, der von Verbrauchern bei der Kaufentscheidung herangezogen wird.“

Wie stark ist inzwischen die Nutzung von E10 im Vergleich zu E5?

Mit den steigenden Spritpreisen greifen auch immer mehr Autofahrer zu E10. Das legen zumindest Daten zum Benzinabsatz in Deutschland nahe. Dümpelte der Marktanteil von E10 jahrelang und auch noch 2020 um 14 Prozent herum, ist er 2021 auf 17,1 Prozent gestiegen. Auf Super E5 entfielen zuletzt 77,3 Prozent nach 80,7 Prozent im Vorjahr. Super Plus macht rund 5 Prozent aus. In den USA, aber auch Frankreich, den Niederlanden oder Dänemark hat E10 längst E5 überholt. In einigen Ländern ist der Verkauf von E5 sogar eingestellt worden. „E10 ist ein erprobter und zuverlässiger Kraftstoff, der auch aus Klimaschutzgründen verwendet werden sollte“, erklärt der Verband der Autoindustrie.