Umstrukturierung eines Unternehmens – Neustart durch Neuausrichtung

Um als Unternehmer sicher durch eine Krise zu kommen, braucht es Mut zur Veränderung und im Extremfall den Willen, Altes über Bord zu werfen, sich von nicht mehr funktionierenden Konzepten zu lösen und sich vollkommen neu auszurichten. Soviel Flexibilität und Risikobereitschaft finden sich nicht in allen Unternehmen, was wohl auch einer der Gründe dafür sein dürfte, dass viele die Corona-Pandemie nicht überstanden haben. Die Kingline GmbH, die ursprünglich im Eventbereich aktiv war, konnte eine solche Umstrukturierung sehr erfolgreich durchführen und sich in einer neuen Branche etablieren.

Trends frühzeitig erkennen

Kommt eine Trendsportart auf, gibt es unzählige Leute, die sie ausüben wollen und dem, der die entsprechenden Sportgeräte entwickelt hat, enormen Umsatz einbringt. Allerdings ändert sich die Situation nahezu schlagartig, sobald der nächste Trend auftaucht. So ähnlich hat sich die Situation zu Beginn der Corona-Pandemie für verschiedene Branchen dargestellt. Was gestern noch hochbegehrt war, war am nächsten Tag nicht mehr möglich. Die Folge war ein völliges Wegbrechen der Einnahmen für viele Unternehmen.

In einer solchen Situation kann man aufgeben oder die Chance nutzen, ein gänzlich neues Konzept zu entwickeln und sich auf einem bisher fremden Markt zu positionieren. Für das als UG im Bereich Events und Consulting gegründete und 2018 zur Kingline GmbH umgewandelte Unternehmen bedeutete dies, sich ein neues Betätigungsfeld zu suchen. Das Ergebnis war die Konzentration auf den Bereich Pandemiebekämpfung. Durch diese Neuausrichtung ergab sich die Herkulesaufgabe, alle bisherigen, eher auf Eventorganisation und Beratung ausgelegten Strukturen grundlegend zu verändern. Sie mussten so gestaltet sein, dass es mit ihnen möglich wurde, die notwendigen Produkte schnellstmöglich anzuschaffen, eine Lagerlogistik zu organisieren und einen funktionierenden Vertrieb zu gewährleisten.

Überzeugendes Geschäftsmodell sorgt für reges Kundeninteresse

Ein weiterer Hinweis, für den damals innerhalb kürzester Zeit erfolgreich vollzogenen Branchenwechsel, sind die vielen namhaften Kunden und Kooperationspartner, auf die das Unternehmen heute verweisen kann. Dabei handelt es sich nicht nur um KMUs, auch staatliche Institutionen, Ministerien und sogar Städte setzten auf Kingline.

Lion Heuschkel (Founder Kingline GmbH, Foto) hat die Corona-Krise als Chance für eine unternehmerische Neustrukturierung genutzt. Foto: © Kingline GmbH

So konnte die Kingline GmbH beispielsweise die Landesregierungen von Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein anwerben. Auch das Bundesministerium für Verteidigung, die HIL (Heeresinstandsetzungslogistik) GmbH, das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) sowie die TK und AOK haben Vereinbarungen mit dem Unternehmen getroffen. Zu den Kunden gehören außerdem der ASB und das DRK und verschiedene große Metropolen wie Berlin, Potsdam, Münster und Karlsruhe. Neben den genannten staatlichen oder wissenschaftlichen Institutionen finden sich auf der Referenzliste auch Unternehmen wie Bünting, Flink und Würth.

Best Practice für erfolgreichen Branchenwechsel

Der Wechsel in eine andere Branche und der Einstieg in den Handel mit Atemschutzmasken und Tests war mit sehr hohen Risiken verbunden. Dass ein solcher Schritt richtig war, zeigt sich schon alleine an der Tatsache, dass das Unternehmen inzwischen einer der führenden und größten Fachhändler für Produkte zur Bekämpfung der Pandemie im europäischen Raum ist.

Zu diesem Erfolg beigetragen hat zudem der Umstand, dass das Unternehmen auch die Bereiche Forschung und Entwicklung in ihre Neuausrichtung mit einbezogen hat. Mit Nasocheck, einem innovativen Anti-Gen-Schnelltest-Verfahren, hat Kingline bereits ein erstes eigenes Produkt auf den Markt gebracht. Bisher konnten die Röttenbacher mehr als 270 Millionen Tests als auch über 100 Millionen Masken vertreiben und überzeugen mit einer Lagerkapazität von bis zu 50.000 wöchentlichen Sendungen.

Ein wichtiger Aspekt der damaligen Umstrukturierung bestand darin, sich auch hinsichtlich der Produktqualität zu positionieren. Deshalb wurden Maßnahmen für eine entsprechende Zertifizierung in die Wege geleitet. Diese erfolgte durch die syszert GmbH und das Zertifikat besagt, dass die Kingline GmbH im Bereich Handel mit Medizinprodukten über ein Qualitätsmanagement verfügt, das gemäß der Norm DIN EN ISO 13485:2016 eingeführt ist und Anwendung findet.