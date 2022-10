US-Vorgaben und fallende Gaspreise treiben Dax weiter hoch

Frankfurt/Main (dpa)

Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach den Gewinnen aus der vergangenen Woche weiter nach oben gegangen. Der Dax erklomm den höchsten Wert seit Mitte September und stieg in Richtung 13.000 Punkte. Auftrieb kam von der ungebrochen guten Stimmung an den US-Börsen. Zudem sorgte der kräftig gefallene Gaspreis hierzulande für Erleichterung. Am Nachmittag rückte der deutsche Leitindex um 1,52 Prozent auf 12.924,51 Punkte vor. Der MDax stieg zuletzt um 1,41 Prozent 23 241,93 Punkte.

Von dpa