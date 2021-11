Was beim Goldverkauf beachtet werden sollte

Bereits seit Jahrtausenden dient Gold als Sachwert der Absicherung von Vermögen, doch können die Lebensumstände schnell den Umtausch in einen Geldwert erforderlich werden lassen. Ob ein defektes Haushaltsgerät, eine kostenintensive Fahrzeugreparatur oder die Finanzierung eines Urlaubs, die Gründe für einen Goldverkauf sind so vielfältig wie die denkbaren Veräußerungswege. Nicht nur in Coesfeld und Umgebung stellt sich dabei die Frage, welche Aspekte bei der Händlerwahl berücksichtigt werden sollten.

Diese Faktoren sprechen für einen seriösen Händler

Verschiedene Kriterien können herangezogen werden, um die Seriosität eines Edelmetallhändlers zu beurteilen. So sollte das Impressum auf der Webseite des Händlers vollständig sein und neben den Kontaktdaten auch die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer sowie Angaben zur Streitschlichtung umfassen. Kundenbewertungen helfen die allgemeine Zufriedenheit mit den Leistungen und dem Verkaufsprozess zu beurteilen. Weitere Informationen zu den eingesetzten Prüfverfahren stehen für Transparenz und unterstreichen die Vertrauenswürdigkeit eines Goldhändlers.



Mitunter der Goldankauf Dresden mit Filialen in Leipzig, Berlin, Riesa sowie anderen Orten erfüllt alle Kriterien. Der aktuelle Tagespreis stellt dort bei einem Verkauf von Edelmetallen die Grundlage dar. Da eine sofortige Bargeldauszahlung direkt vor Ort zum Serviceangebot gehört, müssen Kunden nicht erst einen Scheck einlösen oder auf eine Überweisung warten, um über den Kaufpreis zu verfügen. Neben Schmuck in Form von Ketten, Armreifen und Ringen werden auch Goldbarren von dem Händler angekauft.

Der Goldpreis und seine Entwicklung

Der Wert von Gold ist in erster Linie auf seine Einfachheit zurückzuführen. Gold ist wertvoll, weil der Wert weltweit anerkannt wird und es sich um ein seltenes Metall mit dauerhafter Qualität handelt. Sowohl die Aktienmärkte als auch geopolitische Ereignisse können die internationalen Kurse des Edelmetalls beeinflussen.



Als Einflussfaktoren sind politische Konflikte, wirtschaftliche Spannungen, der Wert des Euros, die Entwicklung des US-Dollars, die Zinssätze der Zentralbanken auf der ganzen Welt und die Inflation zu nennen.



Bei dem Goldverkauf sollte ein Blick auf die Goldpreisentwicklung in den letzten Monaten sowie Jahren geworfen werden, um von besseren Konditionen profitieren zu können. Einige Händler bieten die Möglichkeit, kostenlos eine Anfrage zum Goldankauf zu stellen und damit vorab eine Einschätzung zum Wert der Goldgegenstände zu erhalten.

Die Vielseitigkeit von Gold

Das Edelmetall ist äußerst nützlich und wird in den unterschiedlichsten Lebensbereichen eingesetzt, was zu einer starken Nachfrage und damit zu einem höheren Verkaufspreis führt. Gold legiert mit vielen anderen Metallen, leitet Strom, lässt sich nach einem Schmelzprozess in detailreiche Formen gießen, läuft nicht an und lässt sich sehr gut bearbeiten.



Rund 78 % des neu abgebauten oder recycelten Goldes wird zur Herstellung von Schmuck verwendet. Damit wird eine jahrtausendealte Tradition der Menschheit fortgesetzt, denn bereits 4600 v. Chr. wurde in Mesopotamien Gold verarbeitet, wie Grabfunde belegen.



Allerdings ist auch die Verwendung bei der industriellen Fertigung nicht zu verachten. Sämtliche elektronischen Geräte enthalten Komponenten, durch die niedrige Spannungen und Ströme geleitet werden. Wenn es durch das Anlaufen von Kontaktstellen oder durch Korrosion zu einer Unterbrechung des elektrischen Signals kommt, ist die Funktionsfähigkeit oft beeinträchtigt oder nicht mehr vorhanden. Gold bleibt nicht nur korrosionsfrei, sondern kann als hocheffizienter Leiter die winzigen Ströme tragen. Mitunter in Anschlussdrähten, bei Lötstellen, Schalt- und Relaiskontakten wird das Edelmetall eingesetzt.



Je nachdem, wie groß der verkaufte Goldbestand ist, kommt unter anderem die Beschaffung eines Range Rovers der fünften Generation in Betracht, der die Trennung von Altgold erheblich vereinfachen kann.