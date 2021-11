Was bringen Werbeartikel überhaupt noch und welche eignen sich am besten?

Werbemittel gibt es in allen Farben, Formen und Größen. Worauf kommt es an, damit der verschenkte Werbeartikel mit dem eigenen Logo dann aber zum Erfolg wird?

Werbeartikel als Marketinginstrument - Für Gründer besonders wichtig!

Auch wenn sich große Teile des modernen Marketings derzeit in die digitale Welt verlegen, sind Werbeartikel immer noch ein starkes Marketinginstrument. Gründer tun gut daran, sich nicht allein auf die Anzeigengestaltung für die sozialen Netzwerke zu verlassen. Bei der Auswahl von Werbematerialien oder Streuware für den Messestand kann natürlich wieder darauf geachtet werden, dass ein Bezug zur aktuellen Trendwende in Richtung Digitalisierung eingekauft wird. So ist neben dem traditionellen Kugelschreiber bei den meisten Messebesuchern auch ein Speicherstick sehr willkommen, für den langjährigen Geschäftspartner darf es aber ruhig auch ein elektronischer Werbeartikel sein, wenn es sich um einen Technik-Fan handelt.

Was sind typische Werbeartikel?

Ganz gleich, ob auf klassische Werbemittel wie bedruckte Schreibwaren, Briefblöcke oder Notizbüchlein zurückgegriffen werden soll, ein Sportbeutel oder elektronische Werbeartikel eingekauft werden: Das Ziel von bedruckten Werbematerialien ist es immer, die eigene Firma bekannter zu machen und seinen Namen in die bunte Messewelt hinaustragen zu lassen. Auch an regionalen Informationsständen kann durch einen Kugelschreiber mit Firmenlogo ganz leicht auf sich aufmerksam gemacht werden. Und zwar nicht nur beim Beschenkten selbst, sondern auch vielen anderen Menschen, die sehen, wie mit Ihrem auffällig bedruckten Kugelschreiber zum Schleuderpreis geschrieben wird. Typische Werbemittel sind grundsätzlich sehr kosteneffizient in der Anschaffung, denn sie sollen ja nicht den Bestand der Firma vermehren, sondern vielfach in Interessierte verschenkt werden. In vielen Unternehmen ist es aber auch Gang und Gäbe, langjährige Geschäftspartner mit einem Werbeartikel für die Treue zu belohnen, eine kleine Aufmerksamkeit zum Geburtstag zu verschicken oder der nächsten Bestellung einen der typischen Werbeartikel beizulegen.

Warum sich Werbeartikel immer noch lohnen

Mit bunten Ballons, welche das eigene Firmenlogo ziert, lässt sich ebenso einfach Werbung betreiben wie mit großflächigen Schautafeln, die bei Bedarf einfach zusammengeklappt werden und sich leicht transportieren lassen. Kein Gründer sollte vergessen, dass es schlussendlich echte Menschen sind, an die sich die eigene Werbung richtet, und die bedruckten Werbeartikel daher gar nicht auffällig und groß genug sein können.

Werbeartikel sind beliebt

Mit einem verspielten Werbegeschenk erreicht man gezielt die Eltern von Kindern auf dem Event. Diese spielen mit den Werbeartikeln, auf denen sich neben dem Firmenlogo auch der Ansprechpartner, die Hausanschrift und sämtliche Kontaktdaten finden können. Verschenken Sie auf der Messe Werbeartikel wie Sportbeutel oder Jutetaschen, in denen andere Give-aways transportiert werden können, achten Sie darauf, Ihr Firmenlogo und einen pfiffigen Slogan möglichst groß und in gut sichtbaren, kräftigen Druckfarben darauf aufzubringen.

Die Vorteile von Werbeartikeln

Werbeartikel sind vergleichsweise kostengünstig in der Produktion und können bei richtiger Verteilung eine maximale Reichweite erlangen. Sind die Werbematerialien klein genug, lassen sie sich einfach an Passanten verteilen. Der größte Vorteil von Firmengründern liegt darin, dass sich durch das Verschenken von Werbematerialien ein direkter Kundenkontakt ergibt, der sofort für ein persönliches Verkaufsgespräch genutzt werden kann. Häufig kann aus Zeitgründen auch ein Fragebogen vorbereitet werden, in welchen dann sämtliche Kontaktdaten des potenziellen Neukunden eingetragen werden. Den Kugelschreiber mit eigenem Aufdruck darf der Kaufinteressent dann behalten und mit nach Hause nehmen.

Welchen Werbeartikel soll man auswählen?

Welche Art von Werbeartikel Sie auswählen, kommt ganz auf die Art der Veranstaltung an. Bedruckte Kugelschreiber und Feuerzeuge mit dem Firmenlogo lassen sich überall verteilen. Auf einem Event für die ganze Familie sind bunte Ballons, die mit Helium gefüllt werden, hervorragende Werbeträger. Wählen Sie in jedem Fall Werbemittel passend zum Budget aus.

Exklusiv oder Massenware?

Neben exklusiven Werbeartikeln für loyale Bestandskunden und der billigen Streuartikel für die Messe gibt es eine ganze Reihe an ausgefallen exotischen Werbemitteln. Je ungewöhnlicher ein Werbeartikel ist, umso eher wird sich der Adressat damit auseinandersetzen und desto bleiben Sie und Ihr Unternehmen im Gedächtnis hängen. Es spricht übrigens nichts dagegen, sich selbst mit einem exklusiven Werbeartikel zu belohnen, der mit eigenem Bildmaterial verziert wird und in der Firma einen Ehrenplatz erhält.