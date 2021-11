Was Verbraucher über den Black Friday wissen sollten

Der Schwarze Freitag hat seinen Ursprung in den USA, wo traditionell am Tag nach Thanksgiving große Rabatte auf Verbraucher warten. Dieses Jahr ist das der 26. November. In den Vereinigten Staaten ist der Black Friday der umsatzstärkste Tag des Jahres, doch auch in Deutschland setzt er sich von Jahr für Jahr mehr durch.

Obwohl einzelne Unternehmen, beispielsweise Apple, schon seit 2006 auch hierzulande mit Schnäppchen um sich schlugen, wurde der Black Friday erst 2013 auch in Deutschland als allgemeiner Schnäppchentag bekannt. Dass Verbraucher sich freuen, Artikel mit Rabatten von 20%, 40% oder gar 65% zu erwerben, steht außer Frage, doch können sich derart hohe Rabatte wirklich positiv auf den Handel auswirken? In diesem Artikel erfahren Sie alles, was Sie über den Black Friday wissen sollten.

Wissenswertes zum Black Friday

Der Schwarze Freitag ist für die US-Amerikaner schon seit Langem ein wichtiger Tag, denn er läutet die Vorweihnachtszeit und damit auch den Beginn des Weihnachtsgeschäftes ein. Früher fand der Black Friday überwiegend in Läden statt, doch heute shoppen natürlich immer mehr Kunden online. Vor allem Elektronikartikel sind dabei sehr beliebt.

Warum? Es liegt in der Natur des Menschen, so viel wie möglich sparen zu wollen – je größer der Grundpreis, desto größer ist natürlich die Ersparnis bei Rabatten. Auch dieses Jahr wird es vor allem im Bereich Elektronik Schnäppchen am Black Friday 2021 geben. Es ist zu erwarten, dass wieder zahlreiche Verbraucher bei ebendiesen Schnäppchen zuschlagen werden.

In den USA ist der Black Friday der verkaufsstärkste Tag des gesamten Jahres. Im Jahr 2020 belief sich der Online Umsatz der USA am Black Friday auf satte 9,03 Milliarden US-Doller – und das in einem Jahr, in dem das Land noch massiv durch die Covid-19-Krise gebeutelt war.

Wie viel kann man am Black Friday sparen?

Summer Sale, Winter Sale, Sonderaktionen, Cashback Programme – diese Liste könnte man weiterführen, wenn man wollte. Denn gefühlt regen heutzutage ständig irgendwelche Rabatte zum Kauf an. Verkaufspsychologisch ist das vom Handel natürlich sehr geschickt. Doch seit es den Black Friday auch in Deutschland gibt, warten immer mehr Verbraucher den Schwarzen Freitag ab.

Dies ist besonders dann der Fall, wenn es sich um Elektronikartikel wie Smartphones, Tablets oder Laptops handelt. Auch andere Elektrokleingeräte wie Kaffeevollautomaten stehen am Black Friday hoch im Kurs. Kein Wunder, denn wer sich die Preise ansieht, stellt fest: An diesem Tag kann man richtig sparen. Das beste Beispiel dafür ist der geplante 2021 Black Friday Preis für das beliebte Mac Book von Apple: Ganze 65% können Verbraucher dabei auf der Website backmarket.de sparen. So soll es das High-End Gerät dort am 26. November für nur 594€ statt für 1.699€ geben.

Black Friday und Cyber Monday

Scheinbar reichen weder Verbrauchern noch Händler die Angebote vom Black Friday aus, denn schon drei Tage später, also dieses Jahr am 29. November, findet der sogenannte Cyber Monday statt – ein weiterer Schnäppchentag. Grundlegend liegt die Unterscheidung zwischen Black Friday und Cyber Monday darin, dass der Black Friday eher dem traditionellen Offline-Handel und der Cyber Monday dem Online-Handel vorbehalten sein soll. In der Realität verschwimmen die Grenzen. Im letzten Jahr durfte sich der deutsche Handel durch die beiden Schnäppchentage über einen Online-Umsatz von fast 3 Milliarden Euro freuen.

Black Friday und die Konsumgesellschaft

Verbraucher lieben Rabatte. Deshalb vergleichen sie vor allem bei größeren Anschaffungen wie kostspieliger Elektronik gerne Angebote und warten Schnäppchentage wie den Black Friday oder den darauffolgenden Cyber Monday ab. Das bietet zwei Vorteile: Verbraucher können ihre Wunschartikel zu unvergleichlich niedrigen Preisen kaufen und der Handel darf sich über Umsatz freuen.

Doch Kritiker sehen solche Event-Tage also perfektes Beispiel für unsere Entwicklung hin zur Konsum-, zur Wegwerfgesellschaft. Sie argumentieren, dass die hohen Rabatte die Kaufentscheidungen der Käufer beeinflussen. Verbraucher sollten deshalb auch nach Alternativen zum Black Friday suchen. Vor allem im Bereich der Unterhaltungselektronik gibt es einen großen Refurbished-Markt, auf dem immer wieder sehr gut erhaltene und aufbereitete Smartphones, Spielekonsolen oder andere Geräte zu finden sind. Dieses Modell glänzt nicht nur durch gute Preise, sondern vor allem durch Nachhaltigkeit.