Welche Unternehmen müssen sich ins Handelsregister eintragen?

In Deutschland werden jedes Jahr viele neue Unternehmen gegründet. Aus diesem Grund beschäftigen sich viele Leute vor dem Gang in die Selbstständigkeit mit zahlreichen wichtigen Themen auf dem Weg zur eigenen Firma. Es gibt hierbei in Deutschland sehr viele Sachen zu beachten, um einen rechtlichen Fehlstart zu vermeiden. Eine wichtige Rolle spielt für neue Unternehmensgründer in diesem Zusammenhang auch das Handelsregister. In diesem Zusammenhang stellt sich zunächst einmal die Frage, welche Unternehmen sich überhaupt ins Handelsregister eintragen müssen. Im weiteren Verlauf dieses Artikels gehen wir näher auf das Thema Eintragung ins Handelsregister ein und stellen relevante Informationen zur Verfügung.

Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Kaufmännische Unternehmen müssen sich ins Handelsregister eintragen

Grundsätzlich kann man davon sprechen, dass sich eigentlich jeder kaufmännische Geschäftsbetrieb ins Handelsregister eintragen muss. Gerade für sogenannte Vollkaufleute, die beispielsweise als Kapitalgesellschaften wie eine Aktiengesellschaft, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder auch einer OHG auftreten ist die Eintragung ins Handelsregister vorgeschrieben. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass man als Unternehmer über einen Handelsregisterauszug auch wichtige Informationen über andere kaufmännische Betriebe einholen kann. Auf Sofort Handelsregister kann man das ganz einfach, schnell und besonders sicher erledigen.

Als neuer Einzelunternehmer geht man in diesem Zusammenhang oft davon aus, dann man sich selbst nicht ins Handelsregister eintragen muss. Allerdings muss man sich zwingend in dieses öffentliche Register eintragen, wenn eine ausgeübte gewerbliche Tätigkeit einen festgelegten Umfang überschreitet. Inwiefern ein kaufmännischer Geschäftsbetrieb vorliegt, wird vom Gesetzgeber nicht durch feste Kriterien festgelegt. Vielmehr werden die Anzahl der Geschäftsvorgänge und der erzielte Jahresumsatz als entscheidende Kriterien für eine Eintragungspflicht herangezogen. Als relevanten Richtwert kann man hier mehrere 100. Euro Umsatz im Jahr nehmen.

Wofür ist ein Handelsregister gut?

Ein Handelsregister ist grundsätzlich ein für die Öffentlichkeit einsehbares Verzeichnis. Dieses hält eine Vielzahl von Informationen rund um alle im Handelsregister verzeichneten Unternehmen bereit. Mann kann hier unter anderem Informationen rund um die wirtschaftlichen Verhältnisse oder auch zum Unternehmenssitz nachlesen. Genauso findet man in diesem Verzeichnis wichtige Informationen zu den einzelnen vertretungsberechtigten Personen. Generell hat jede Person die Möglichkeit auf das Handelsregister zuzugreifen und auf diesem Weg wichtige Angaben zu erhalten.

Sobald ein Unternehmen im Handelsregister eingetragen ist, dann ist die Firma des entsprechenden Unternehmens geschützt. Übrigens dürfen auch nur die Unternehmen, die in diesem Verzeichnis geführt sind, auch eine Firma führen. Wenn sich ein Unternehmen nicht im Handelsregister eintragen lässt, dann darf in Deutschland als Bezeichnung für die entsprechende Firma nur der eigene Name, eventuell um einen Zusatz zum Verweis auf die Tätigkeit, genutzt werden.

Rechtliche Wirkungen durch die Eintragung im Handelsregister

Ein Kaufmann, der im Handelsregister steht, muss verpflichtend eine Buchführung betreiben. Diese Bücher geben auch einen wichtigen Einblick in die Geschäftstätigkeit eines Betriebes und die Vermögenssituation in einem Unternehmen. Gleich zu Beginn der Geschäftstätigkeit und jeweils am Ende eines Geschäftsjahres müssen im Handelsregister eingetragene Unternehmen eine Bilanz erstellen und zusätzlich eine Inventur machen. Diese wichtigen Unterlagen muss ein in diesem Register eingetragenes Unternehmen zehn Jahre lang aufbewahren. Außerdem ist jeder Kaufmann dazu verpflichtet, alle durch das Handelsgesetzbuch vorgegebenen Regelungen einzuhalten. Bei der Geschäftskorrespondenz werden müssen abhängig von der gewählten Unternehmensform verschiedene Angaben vorhanden sein:

· genaue Firma, also die im Handelsregister eingetragene Firmenbezeichnung

· die gewählte Rechtsform

· der Firmensitz

· das zuständiger Registergericht und die Registernummer

In der Vergangenheit galten für deutsche Unternehmen ausschließlich die Regelungen des HGB. Mittlerweile gibt es aber durch die Globalisierung auch immer mehr internationale Gesetze und Regelungen, welche auch relevant sind. Eine besondere Wichtigkeit kommt in diesem Zusammenhang der EU-Verordnung aus dem Jahre 2007 zu. Daraus resultiert zum Beispiel, dass das Handelsregister mittlerweile elektronisch geführt werden muss.

Alle Vorgänge, wie etwa eine Anmeldung oder auch Änderungen müssen in elektronischer Form durchgeführt werden. Das gilt gleichermaßen für Änderungen rund um das Unternehmen, Neu-Eintragungen und auch für Löschungen.

Aus welchem Grund ist eine Eintragung erforderlich?

Für Einzelunternehmer ist es häufig gar nicht so leicht herauszufinden, wann eine Eintragung ins Handelsregister erforderlich ist. Das hat vor allem mit dem Umfang der ausgeübten gewerblichen Tätigkeit zu tun. Strenggenommen sind aber nur Kleingewerbetreibende von einer solchen Eintragung ausgenommen.

Im Handelsregister findet man alle rechtserheblichen Tatsachen rund um ein Unternehmen. Schließlich soll das Handelsregister einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass alle registrierten Unternehmen mit den relevanten Angaben gespeichert sind. Dadurch ermöglicht das Register einem Unternehmer wichtige Informationen schon vor einem Geschäftsabschluss über einen anderen Geschäftsbetrieb in Erfahrung zu bringen.