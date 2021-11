Weltweiter Transport per Seefracht

Wann ist Seefracht sinnvoll?

Der Wasserweg wird in der Regel dann für den Transport genutzt, wenn eine hohe Kapazität benötigt wird, aber keine dringende Lieferung notwendig ist. Dabei kommen riesige Containerschiffe zum Einsatz, welche die Container nach bis nach Übersee schiffen. Die Verschiffung von Gütern lohnt sich also vor allem bei schweren und voluminösen Waren oder für Schüttgut. Im Vergleich zu anderen Transportmöglichkeiten, ist der Seeweg relativ günstig und wenig umweltbelastend.

Vor - und Nachteile der Seefracht

Hier übersichtlich die Vor- und Nachteile der Seefracht:

Vorteile

- Für große Mengen geeignet

- Weite Strecken können zurückgelegt werden

- Vergleichsweise günstig

- Alle Arten von Gütern können transportiert werden

- Routen sind flexibel

- Sehr sicher

- CO₂-effizienteste Beförderungsart

- Container können getrackt werden

Nachteile

- Nicht für zeitkritische Projekte geeignet

- Lange Transitzeiten

- Lohnt sich auf kurzen Strecken nicht

- Waren müssen am Hafen abgeholt werden

- Lange Verzögerungen sind möglich

Welche Arten des Transports per Schiff gibt es?



Die Seefracht wird in Bulk (Massengut, Schüttgut) und Boxenfracht eingeteilt. Bei der Containerladung kann ebenso zwischen Stückgut und Komplettladung unterschieden werden. Soll eine Fracht zwischen 1,5 und 15 Kubikmeter transportiert werden, dann sollten Sie den Transport als Stückgut versenden. Bei Waren mit mehr als 15 Kubikmetern ist es dagegen günstiger gleich eine ganze Box zu mieten.

Verpackung und Frachtdokumente

Folgende Dokumente sind zwingend notwendig, um die Seefracht aufzugeben:

● Bill of Loading: Regelt den Besitzanspruch der Waren

● Seefrachtbrief: Weist die Übergabe der Waren nach

Ebenfalls sollten diese Papiere mit dabei sein:

● Handelsrechnung

● Seefrachtrechnung

● Export-Zolldokument

● Ladungsverzeichnis

Bei der Verpackung sollten Sie unterschiedliche Besonderheiten beachten: So sollten diese einerseits für den Seeweg besonders stabil sein, andererseits müssen Sie aber auch bestimmte Regelungen beachten. Ebenso muss die Ladung gegen Beschädigungen oder Diebstahl abgesichert werden und das immer so, dass die spätere Weiterverarbeitung trotzdem automatisiert ablaufen kann. Exportpaletten bestehen in der Regel aus Kunststoff, es kann aber auch Vollholz genutzt werden, beides ist sehr stabil. Achten Sie auch darauf, in welchen Klimazonen die Ladung unterwegs sein wird, um die Verpackung entsprechend anzupassen. Immer wichtiger wird es auch, dass die Verpackung recycelbar ist und wiederverwendet werden kann.

Nachhaltiger Seeverkehr

Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in der Seefracht eine größer werdende Rolle. Generell kann beim Seeverkehr, im Vergleich zu anderen Transportlösungen, einiges an CO₂ eingespart werden. Zudem werden in den Containerschiffen Abgasreinigungsfilter eingesetzt oder Flüssigerdgas als Treibstoff. Vor allem letzteres sorgt dafür, dass schädliche Emissionen während der Schifffahrt vermieden werden. Allerdings besteht das Flüssigerdgas immer noch zu einem großen Teil aus Methan, welches ein 30-mal höheres Treibhauspotential besitzt, als CO₂. Daher werden aktuell neue Technologien entwickelt, die dafür sorgen sollen, dass beim Seeverkehr noch weniger Methan entsteht.

Bis 2030 sollen die CO₂-Emissionen in der Schifffahrt, um mindestens 40 Prozent gegenüber 2008 reduziert werden. Dieses Ziel hat sich das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz gesetzt. Bis 2050 sollen die Emissionen dann sogar um 50 Prozent gesunken sein. Der Seeverkehr soll dadurch einen Pfad einschlagen, welcher mit den Klimaschutzzielen des Pariser Abkommens vereinbar ist.

Das bedeutet vor allem, dass im Seeverkehr von fossilen Kraftstoffen auf nachhaltige, alternative Kraftstoffe und Antriebssysteme gewechselt werden soll. Ebenso ist es wichtig, dass der Energiebedarf der Schiffe sinkt und immer weiter reduziert wird. Dann bleibt der Transport auch weiterhin günstig und komfortabel, selbst wenn in Zukunft alternative Kraftstoffe eingesetzt werden.