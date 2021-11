Werbung - oft umstritten aber dennoch enorm wichtig

Es gibt in unserer Gesellschaft einige Dinge, zu denen ein jeder eine feste Meinung hat und von dieser auch kaum wegzubringen ist. Entweder man ist komplett dafür, oder strikt dagegen. Diskussionen oder offene Gespräche mit sinnvollen und vermutlich auch nachvollziehbaren Argumenten sind dann unerwünscht. Eines dieser streitbaren Themen ist die Werbung. Tagtäglich werden wir von ihr umgeben und sind entweder froh über die neuen Produkte, die uns das Leben mitunter einfacher oder schöner gestalten, oder aber wir sind davon genervt und kaufen die beworbenen Produkte erst recht nicht mehr. So umstritten die Werbung auch sein mag, so entscheidend wichtig ist sie aber für quasi jedes Unternehmen. Denn nur mit Werbung kann ein Unternehmen auf sich aufmerksam machen und neue Kunden gewinnen. Im Folgenden soll es daher um das Thema Werbung an sich, aber auch darum gehen, wie Werbung erfolgen kann, ohne Menschen gegen sich aufzubringen oder sie zu belästigen.

Ist die Bedeutung von Werbung nicht überschätzt?

Sie denken nun vielleicht, dass Werbung ja nicht neu ist und die Menschen ja schon damit rechnen, manipuliert zu werden. Somit dürfte der Erfolg einer neuen Werbekampagne eigentlich nicht mehr besonders groß sein.

Die Annahme, dass die meisten Menschen dies bewusst ist, mag durchaus richtig sein, aber die moderne Werbung ist auch hierfür vorbereitet. Schon lange soll nicht mehr eine bewusste Entscheidung durch die Werbung hervorgerufen werden. Vielmehr soll die Werbebotschaft unterbewusst wahrgenommen und verinnerlicht werden. Ein möglicher Kauf erscheint dann wie eine freie Entscheidung, ist dies in Wahrheit aber oftmals gar nicht. In einigen Bereichen ist Werbung daher umstritten und Verbote für bestimmte Produkte in der Diskussion.

Modernes Marketing ist nicht mehr so einfach aufgebaut, wie es früher einmal war. Heute werden die Gewohnheiten und Vorlieben der potenziellen Kunden wissenschaftlich analysiert und dann maßgeschneiderte Kampagnen für bestimmte Zielgruppen gebaut. Ein und dasselbe Produkt kann einem älteren Herrn komplett anders präsentiert werden als einer jungen Dame. Soziale Medien und Co. machen es möglich.

Aber auch gesellschaftliche Entwicklungen beeinflussen das moderne Marketing. Die Nachhaltigkeit ist allgegenwärtig und so gibt es nun auch hierfür spezialisierte Anbieter wie die CRIMEX GmbH, die sich auf nachhaltige und ökologische Werbeartikel spezialisiert hat.

Allgemein sind Werbeartikel eine ideale Möglichkeit, potenziellen Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Sind diese dann auch noch nachhaltig, so ist die Chance groß, dass diese dankend angenommen und genutzt werden.

Sind Werbeartikel nicht oldschool?

Nur weil es Werbeartikel schon seit vielen Jahrzehnten gibt, müssen diese nicht automatisch oldschool oder gar untauglich sein. Ganz im Gegenteil. Denn bis heute gibt es einige Punkte, die ein Werbegeschenk allen anderen Arten der Werbung voraus hat.

Zum einen wird ein Werbegeschenk immer persönlich übergeben. Sie stehen mit den Interessenten also in persönlichem Kontakt und diese werden sich bei Nutzung des Geschenks auch immer wieder an diese Situation erinnern.

Ein nützliches Werbegeschenk bringt Interessenten immer wieder mit Ihnen in "Kontakt" und erhöht die Chance stark, dass er sich bei Bedarf bei Ihnen und nicht bei der Konkurrenz meldet.

Geschenke bringen zudem den psychologischen Aspekt mit sich, dass Menschen gerne etwas zurückgeben möchten. Sei es, dass sie Ihnen auf einer Messe einige Minuten konzentriert zuhören, oder sich später mit einem Auftrag an Sie wenden.

Keine andere Art der Werbung schafft eine derartige persönliche Verbindung zu einem Unternehmen. Werbeartikel sind also weiterhin up to date!