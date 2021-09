Wirtschaft, private Initiativen und Verwaltung: So nachhaltig ist das Münsterland

Münster wird grün! Denn in den vergangenen Jahren hat das Münsterland sich zu einer Vorzeigeregion für die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz entwickelt. Der Fortschritt steht dabei auf drei Säulen: Zum einen sind es politische Handlungen, zum anderen aber auch privater Umweltschutz und ein verändertes Denken der in der Region ansässigen Firmen, welche eine grünere Region ermöglichen. Wir schauen uns alle drei Säulen im Folgenden an.

Münster wird grün! Denn in den vergangenen Jahren hat das Münsterland sich zu einer Vorzeigeregion für die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz entwickelt. Der Fortschritt steht dabei auf drei Säulen: Zum einen sind es politische Handlungen, zum anderen aber auch privater Umweltschutz und ein verändertes Denken der in der Region ansässigen Firmen, welche eine grünere Region ermöglichen. Wir schauen uns alle drei Säulen im Folgenden an.

Private Initiativen wichtig

Oft ist es die Kombination aus Unternehmern und Privatpersonen, welche die größten Veränderungen bewirkt. So arbeitet im Münsterland eine große Zahl an Firmen daran, erneuerbare Energiequellen auszubauen und in den Betriebsalltag zu integrieren. Zu den wichtigsten Energielieferern gehören dabei Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft. Erst kürzlich berichteten wir davon, dass unter dem Motto „Die Energiewende erFahren“ sogar ein 600 Kilometer langer Radweg von Freiwilligen organisiert wurde, um dem Thema in der Öffentlichkeit mehr Raum zu geben. Die Stadtwerke Münster haben auf die neuen Anforderungen reagiert und setzen ebenfalls auf Ökologie. Wie wichtig private Initiativen sind, zeigt zudem „Münster Nachhaltig“: Die Bürgerbewegung, die im Rahmen einer 2013 veranstalteten Tagung des Instituts für Soziologie und der Stadt Münster entstand, möchte Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Stadtentwicklung herausarbeiten und dadurch positiv auf die Umweltbilanz von Münster und dem Münsterland einwirken.

Wirtschaft wandelt sich

Auch die im Münsterland ansässige Wirtschaft wandelt sich. Denn durch den Trend hin zu mehr Digitalisierung und Homeoffice verringern die in der Region ansässigen Firmen ihren CO2-Fußabdruck und ermöglichen so ein nachhaltigeres Wirtschaften. Wie sehr der Wandel im Münsterland angekommen ist, zeigt sich schon mit einem Blick auf den Fokus, den auch kleine und mittelständische Unternehmen heute auf das Thema legen. Inzwischen sind etwa Fragen wie die nach effizienter Software und digitaler Verwaltung extrem ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Das betrifft zum einen digitale Management-Lösungen für die Personalabteilung. Aber auch die erweiterte Überwachung von Drahtlosnetzwerken mit Tools wie dem WLAN Sniffer von Firmen wie SolarWinds. Diese helfen, die Netzwerkverfügbarkeit sowie Fehler, Leistung und mehr im Auge zu behalten, was entscheidend für die Bereitstellung von Unternehmensdiensten ist und wodurch der Datenverkehr besser überwacht werden kann. Man sieht: Oft sind es Kleinigkeiten, die ein in der Region ansässiges Unternehmen vom Umweltsünder zum Umweltschützer machen.

Politik und Verwaltung

Unterstützt wird die grüne Revolution lokal noch durch Initiativen von Politik und Verwaltung, welche den Wandel beschleunigen sollen. Das Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit der Stadt Münster etwa hat sich große Ziele gesetzt. Mit der „Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030“ soll aufgezeigt werden, wie das Ballungsgebiet gestaltet werden kann, um möglichst umweltfreundlich zu wirtschaften. Insgesamt 17 „Sustainable Development Goals“ hat die Stadt ausgerufen, um Nachhaltigkeit zu garantieren und bis zum Jahr 2030 zum Vorbild beim Thema Ökologie zu werden. Und derartige Projekte stecken auch die Umgebung an.

Fazit

Münster hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Vorbild beim Thema Nachhaltigkeit gewandelt. Dafür sorgt nicht etwa ein einzelner Faktor. Vielmehr ist es die Kombination aus privaten Initiativen, fortschrittlichem Denken der ansässigen Unternehmen und Impulsen aus Politik und Verwaltung, welche die Energiewende und das ökologische Wirtschaften im Münsterland von der Vision zur Realität machen. Die nächsten Jahre werden weitere spannende Umwälzungen mit sich bringen. Das freut nicht nur die Natur, sondern letztlich auch Wirtschaft und Anwohner.