300.000 Patienten mit Post-Covid in Praxen behandelt

#Zi-Grafik des Monats zeigt:

✅Über 60 Prozent der Patient:innen mit #PostCOVID19-Diagnose nur in einem Quartal in vertragsärztlicher Behandlung

✅„Oftmals kurze Behandlungsdauer, aber erhöhter Betreuungsaufwand in #Arztpraxen“, so Zi-Chef v. Stillfried

➡️https://t.co/xtMvO8Heml pic.twitter.com/aczmnGFpqY