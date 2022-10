3D-Drucker - wie funktioniert er und was müssen Sie darüber wissen?

3D-Drucker waren vor einigen Jahren noch science-fiction-artige Geräte, die einem Wunderwerkzeug gleichkamen. Ihre Fähigkeiten überstiegen lange Zeit die Vorstellungskraft vieler Menschen, denn mit der Unterstützung dieser speziellen Drucker ist es möglich, so ziemlich jedes Teil zu erschaffen, das einem vorschwebt. Aufgrund dessen erfreuen sich 3D-Drucker vor allem in der Industrie an einer sehr großen Beliebtheit. Diese Geräte kommen aber auch in Bereichen wie der Medizin, Geschichtsforschung, Automobilbranche oder in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. In diesen Bereichen erweisen sich ihre Fähigkeiten als äußerst nützlich, um hoch komplizierte Einzelteile oder sogar ganze Prototypen herzustellen.

Die Funktionsweise von einem 3D-Drucker kurz erklärt

Im Grunde genommen sind im Moment 3 verschiedene 3D-Drucktechniken bekannt und werden auch in der Industrie genutzt. Sie unterschieden sich vornehmlich in der Modellierungstechnik und natürlich auch in Hinsicht auf das Ausgangsmaterial. Für das Drucken der gewünschten Ergebnisse wird bei diesen Druckern keine textliche Datei benötigt.

Stattdessen wird mit einer 3D-Vorlage gearbeitet, welche zuvor am PC geschaffen wurde. Hierfür gibt es spezielle Software, um auch die kleinsten Details festzulegen. Im Normalfall wird mit einem der folgenden Dateitypen gearbeitet:

• X3D (Extensible 3D)

• STL (Standard Triangulation Language)

• VRML (Virtual Reality Modeling Language)

Aufgrund der Vorlage wird dann in einem modernen 3D Drucker das Modell nach und nach mit sehr dünnen Schichten erstellt. Die grundlegenden Materialien sind oftmals geschmolzen oder aus speziellen Flüssigkeiten. Auch ein Spezial-Pulver kann für den Vorgang infrage kommen. Die Schichten müssen im Anschluss noch aushärten.

Unterschiede zwischen 3D-Drucker für „Industrielle-“ und "Professionelle-"Zwecke

Es gibt in der Tat einige Unterschiede zwischen den Geräten für industrielle und professionelle Zwecke. Beide sind wunderbar dazu geeignet, Endverbrauchsteile oder sogenannte Prototypen zu kreieren. Diese kommen dann in einer Vielzahl an Branchen zum Einsatz. Dazu gehören unter anderem die Medizin und die Automobilbranche. Aber auch der Luft- sowie Raumverkehr nutzen 3D-Drucker von 3dgence, um gewisse Teile herzustellen. Industrielle Modelle haben eine aktive und beheizte Kammern und sie ermöglichen das Drucken aus Hochleistungsmaterialien. Professionelle Drucker hingegen eignen sich vor allem für dünne Schichtdicken. So wäre eine Schichtdicke von 0,1 mm für diese Geräte problemlos durchführbar.

Weitere Merkmale bei der 3D-Drucker Suche

Wer sich mit der Thematik des 3D-Druckers beschäftigt, der kann auf andere Merkmale dieser Geräte aufmerksam werden. Inzwischen ist es zum Beispiel möglich, sich diese Drucker auch für private Zwecke zu kaufen und das zu sehr fairen Preisen, da die 3D-Drucker-Preise in den letzten 2-3 Jahren enorm gesunken und nun für viele Interessenten erschwinglich geworden sind. Angaben wie das Volumen der Druckkamer, die Grad-Zahl der Kammerheizung, die Druckkopftemperatur und die Anzahl sowie Auswechslungsmöglichkeit der Druckköpfe sind durchaus wichtige Aspekte bei einem 3D-Drucker.

Die 3D-Drucker gibt es zudem in verschiedenen Größen. Für Privatpersonen eignen sich natürlich vor allem kleinere Tischgeräte, aber für den professionellen Gebrauch existieren auch sehr große Modelle, welche die Herstellung großer Wunschobjekte ermöglichen. In dieser Hinsicht sollte man auf Aspekte wie ein Materialflusskontrollsystem, eine Autokalibrierung, austauschbare Druckmodule, eine hohe Druckgeschwindigkeit und im besten Falle auch noch erweiterte Sicherheitsmaßnahmen achten. Dann ist es möglich, einen qualitativen 3D-Drucker für jeden Verwendungszweck zu finden.