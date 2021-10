Braunrote Ständelwurz ist Orchidee des Jahres 2022

Die «Braunrote Ständelwurz» ist zur Orchidee des Jahres 2022 gewählt worden. Ihren Namen habe die Orchidee aus der Gattung der Stendelwurzarten aufgrund ihrer braunrot gefärbten Blütenblätter, teilten die Arbeitskreise Heimischer Orchideen der Bundesländer mit.

Der Name «Vanillen-Orchis», bedingt durch die zart nach dem Gewürz Vanille duftenden Blüten der Orchidee, habe sich leider nicht durchsetzen können.

Das in der Fachsprache «Epipactis atrorubens» genannte Gewächs zeichne sich durch eine charakteristische Form der Blütenlippe aus. Im vorderen Bereich gleiche sie einer herausgestreckten Zunge und hinten sei die Blütenlippe wie ein schüsselförmiges Gebilde geformt. Umrahmt werde die besondere Lippe durch fünf weitere Blütenblätter.

Mehr als 60 Arten in Deutschland

Nach einer digitalen Veranstaltung im Vorjahr wurde die Orchidee des Jahres in diesem Jahr wieder bei der bei der Jahrestagung der Orchideenvereine in Arnstadt in Thüringen gekürt. Seit 1988 wird jährlich eine besonders gefährdete Art als Orchidee des Jahres bestimmt. In Deutschland gibt es etwas mehr als 60 Arten.

Mit ihren geringen Ansprüchen gehört die Orchidee laut der Vertreter der Arbeitskreise Heimischer Orchideen zwar zu den weniger gefährdeten Arten, «dennoch ist es wichtig, sich für den Erhalt ihrer Lebensräume einzusetzen». Ab Anfang Juni kann die Orchidee blühend an sonnigen Standorten gefunden werden. Die Braunrote Ständelwurz kommt auf Magerrasen, aber auch an hellen Gebüschsäumen sowie in lichten Kiefern- und Laubwäldern vor. In kalkhaltigen Steinbrüchen und in Sandgruben fühle sich die Stendelwurzart ebenfalls wohl.