Deutscher Astronaut Maurer in Köln eingetroffen

Nach seiner Rückkehr zur Erde ist der Astronaut Matthias Maurerin Deutschland angekommen. Um 00.40 Uhr stieg er auf dem militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn aus einer Maschine der Luftwaffe. «Ich bin sehr glücklich», sagte Maurer nach seiner Ankunft.

Er sei zwar noch etwas wacklig auf den Beinen, fühle sich ansonsten aber pudelwohl. Mit einer Bilderbuchlandung im Wasser war der Maurer nach rund einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS auf die Erde zurückgekehrt. Die Raumkapsel mit dem 52 Jahre alten Saarländer und drei US-Amerikanern landete am Freitagmorgen von vier Fallschirmen gebremst vor der Küste des US-Bundesstaats Florida, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

Bergungsteams hievten die Fähre per Kran auf ein Schiff und halfen beim Ausstieg. Dabei lächelte Maurer und reckte beide Daumen in die Höhe. Der 52-Jährige mache einen guten Eindruck, sagte Volker Schmid, Manager der Maurer-Mission beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). «Es sieht also ganz gut aus. Er wird sich im Flieger etwas erholen können», sagte Schmid der Deutschen Presse-Agentur. Am späten Freitagabend wurde Maurer zurück in Deutschland erwartet. Er sollte am militärischen Teil des Flughafens Köln/Bonn landen.

«Welcome home»

«Splashdown!», verkündete die Nasa, als die Kapsel «Endurance» (Ausdauer) mit etwa 20 Stundenkilometern nahe der Stadt Tampa im Wasser landete und die Fallschirme in sich zusammenfielen. Im Leitzentrum wurde nach der Landung bei ruhiger See im Golf von Mexiko geklatscht.

And… splashdown! Dragon has safely made it home with precious cargo aboard: four #Crew3 astronauts!



Now they wait for the recovery vehicle, which is named after Shannon Walker, mission specialist for the first crewed @SpaceX mission to the @Space_Station: pic.twitter.com/VDDXdsxkbH — NASA (@NASA) May 6, 2022

Europas Raumfahrtchef Josef Aschbacher begrüßte die Rückkehrer bei Twitter mit «Welcome home». Volker Schmid, Missionsmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), sprach von einem «enormen Arbeitspensum», das Maurer mit Bravour gemeistert habe. Maurer war der zwölfte Deutsche im All.

Knapp 24 Stunden nach dem Abdocken von der ISS holten Helfer die vier Raumfahrer auf Tragen aus der Kapsel. Gleichgewichtsorgan und Muskulatur sind noch geschwächt nach der 177 Tage langen Mission in der Schwerelosigkeit. In schwarz-weiße Raumanzüge gekleidet winkten Maurer sowie Kayla Barron, Raja Chari und Thomas Marshburn in die Kameras. Maurer war der 600. Mensch im All und ist der erste deutsche Astronaut mit einer Wasserlandung. Er hatte seit November 2021 auf dem Außenposten der Menschheit geforscht, war zu Arbeiten ins freie Weltall ausgestiegen und brachte auch Materialproben mit zurück.

In Deutschland werde Maurers körperliche Fitness ermittelt, hieß es. Weitere Untersuchungen befassen sich zum Beispiel mit der Alterung von Blutgefäßen, der Wirkung von Weltraumbedingungen auf das Gehirn sowie der Auswirkung der Weltraumstrahlung auf den Menschen.

Der Astronaut der europäischen Raumfahrtagentur Esa sei während seiner Mission namens «Cosmic Kiss» an mehr als 100 Experimenten beteiligt gewesen, davon 34 aus Deutschland, sagte Vorstandschefin Anke Kaysser-Pyzalla vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag. «Die Resultate werden dazu beitragen, dass wir irdische Probleme unter anderem in der Biologie, Medizin und Materialwissenschaft noch besser verstehen können.»

«Erfolgreiche ISS-Mission unter besonderen Herausforderungen»

Deutschland setze als größter europäischer Partner der ISS auf Forschung für die Zukunft - und auf friedliche internationale Zusammenarbeit, unterstrich der Leiter der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR, Walther Pelzer, vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges. «Wir gratulieren Matthias Maurer zu seiner erfolgreichen ISS-Mission, die unter besonderen - auch weltpolitischen - Herausforderungen stand.»

Die Spannungen betreffen auch die Raumstation selbst: Russland hat die Zukunft für ihren Teil der ISS für die Zeit nach 2024 zuletzt offen gelassen. Die USA streben eine Laufzeit bis mindestens 2030 an. Ob und wann der nächste Deutsche dort arbeiten wird, ist unklar.

Maurer war der vierte Deutsche auf der ISS, die mit rund 28.000 Stundenkilometern in etwa 90 Minuten einmal um den Erdball rast. Sie ist seit 2000 bewohnt und gilt trotz Mängeln als technische Großtat. Auf der Raumstation rund 400 Kilometer über der Erde arbeiten jetzt noch drei Russen sowie drei US-Amerikaner und eine Italienerin.

Nur Russland, die USA und China haben bisher mehr Menschen als Deutschland ins All geschickt. Und Deutschland bleibt aktiv: Der Bundestag gab vor kurzem mit dem Haushalt weiteres Geld für die Raumfahrt frei. Darin sind 915 Millionen Euro für die Esa sowie 370 Millionen Euro für das nationale Raumfahrtprogramm eingeplant - eine Steigerung um mehr als 55 Millionen Euro gegenüber 2021.

Wann fliegt die erste deutsche Frau zur ISS?

Bisher waren aus Deutschland nur Männer im All - wann fliegt die erste Frau? Raumfahrtbehörden verweisen darauf, dass sich deutlich weniger Frauen als Männer bewerben. Derzeit läuft bei der Esa eine erneute Auswahlrunde. «Gerade Astronautinnen können ein Vorbild für Frauen sein», meint der frühere Esa-Chef Jan Wörner.

Als erster Deutscher war Maurer, der Mann mit einem Doktortitel in Materialwissenschaft, am 11. November mit einer «Crew Dragon»-Kapsel in die Schwerelosigkeit gereist. Das ist auch ein Zeichen für den Paradigmenwechsel im All: Maurers Vorgänger sind etwa mit russischen «Sojus»-Kapseln oder dem US-amerikanischen Space Shuttle zum Koloss im Kosmos geflogen. Maurers Raumschiff hingegen stammte von einer Privatfirma: von SpaceX des Tesla-Chefs Elon Musk.

Er freue sich auf vieles, das er im Weltraum entbehrt hat, sagte Maurer vor der Rückkehr - etwa auf eine knusprige Pizza und auf einen richtigen Kaffee, «Latte Macchiato mit Milchschaum obendrauf». Auch nach anderen irdischen Dingen wie einem Spaziergang an der frischen Luft sehne er sich. Und: «Meine Freunde zu sehen und zu umarmen. All das sind Dinge, die ich dann sechs Monate lang nicht haben konnte.»