Einsatz von Sägetechnik auf Baustellen und in der Fertigung

Aus der Wertschöpfungskette ist die Sägetechnik nicht wegzudenken. Sägen können dabei klein und einfach zu bedienen sein, wie viele Menschen es von privaten Handwerksprojekten zu Hause kennen. Oder aber es handelt sich um große Sägemaschinen mit ausgefeilter Technik und hoher Leistungsfähigkeit, die für Laien weder erschwinglich noch einwandfrei zu bedienen sind. So oder so sind verschiedenste Säge-Modelle auf Baustellen genauso unabdingbar wie in vielen Bereichen der Fertigungsindustrie.

Grund genug, einmal auf die verschiedenen Anwendungsbereiche zu schauen. Dabei geht es einerseits darum, welche Materialien mit Sägetechnik zu bearbeiten sind. Aber auch die verschiedenen Modelle sind relevant. Last but not least muss klargestellt werden, wie Hersteller eigentlich Qualität garantieren können.

Diese Sägetechnik ist wichtig für Baustellen und die Fertigungsindustrie

Sägetechnik ist vor allem deshalb so beliebt, weil sie extrem präzise ist. Mit den richtigen Maschinen kann daher so gut wie alles bearbeitet werden. Auf Baustellen ist das Zurechtschneiden von Stein häufig sehr wichtig. Auch Holz muss passgenau gesägt werden. Nicht immer ist vorher genau planbar, welche Maße einzelne Teile haben werden. Ohne Sägen würden viele Bauprojekte ins Stottern geraten, sobald kleinste Ungenauigkeiten auftreten.

In der Fertigung werden neben Holz und Stein auch Kunststoff und Metall mit Sägen bearbeitet. Unterschieden werden muss zwischen handgeführten Sägen und Sägemaschinen. Handgeführte Sägen ermöglichen eine hochindividuelle und flexible Bearbeitung von Materialien. Die Sägemaschinen sind wiederum Grundlage für einheitliches und vor allem schnelles Abarbeiten von Sägeprozessen. Anbieter wie Ritke Werksvertretungen bieten oftmals neben den Sägen auch die entsprechende Beratung für die passenden Modelle an.

Die große Auswahl an Sägetechnik in der Industrie

Das Sägen ist ein wichtiger Teil der Fertigungsverfahren. Diese werden nach DIN 8580 in verschiedene Hauptgruppen unterteilt: Urformen, Umformen, Trennen, Fügen, Beschichten und Stoffeigenschaften ändern. Sägetechnik fällt in den Bereich des Trennens.

Einige der wichtigsten Säge-Modelle in der Industrie:

● Metallbandsäge (horizontal oder vertikal)

● Metallkreissäge

● ALU-Kreissäge

● Stichsäge

● Lochsäge

● Kappsäge

In vielen Unternehmen und auf vielen Baustellen kommen mehrere Sägen zum Einsatz. Eine Beratung durch Experten bietet sich im Normalfall an, um möglichst kosteneffektiv zu planen. Dazu gehört auch, den Bedarf an Ersatzteilen wie Sägeblättern und Sägebändern realistisch einzuschätzen.

Qualität und Sicherheit durch erfahrene Hersteller

Sägemaschinen sind häufig eine große Investition. Unternehmen sollten daher daran interessiert sein, hohe Qualität zu erwerben. Sonderaktionen von Herstellern im Ausland können auf den ersten Blick Geld sparen. Auf den zweiten Blick wird aber klar: Das kann richtig teuer werden.

Denn Sägetechnik muss einwandfrei funktionieren. Ansonsten droht im besten Fall nur eine schlechte Bearbeitung und im schlimmsten Fall ein Sicherheitsrisiko für Mitarbeiter. Somit lohnt sich der Kauf bei erfahrenen und serviceorientierten Anbietern. Diese werden nicht nur ausreichend Informationen zu den Sägemodellen liefern, sondern auch Hinweise zur richtigen Anwendung und Wartung geben. Das erhöht gleichermaßen die Sicherheit für die Mitarbeiter und die Lebenszeit der Maschinen.

Sägetechnik in einer modernen Fertigungsindustrie

Die Sägetechnik steht aktuell unter genauer Beobachtung. Die klassische Handsäge wie sie auf Großbaustellen und bei Hobbyhandwerkern zu finden ist, kann durch Innovation haltbarer und effektiver gestaltet werden. Doch viel weiter kann hier nicht gedacht werden.

Bei Sägemaschinen in der Fertigungsindustrie sieht das anders aus. Innovationen mit Blick auf die Industrie 4.0 liegen gerade voll im Trend. Durch verbesserte Messtechnik können Automatisierungen vorangetrieben werden. Dadurch werden unter anderem menschliche Fehlerquoten minimiert. Außerdem laufen Prozesse schneller und präziser ab. Weniger Späne, die traditionell ein großes Problem in der Sägetechnik darstellen, können ebenfalls die Folge von Automatisierung sein.