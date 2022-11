Englisch Lehrer aufgepasst: 5 Tipps, um sich auf Englisch zu präsentieren

Ob im Präsenzunterricht oder online per Video - Englisch Lehrer stehen immer vor der herausfordernden Aufgabe, ihren Schülern und Schülerinnen eine Fremdsprache verständlich und effektiv beizubringen. In diesem Ratgeber finden Sie fünf Tipps, um sich auf Englisch zu präsentieren und Ihren Vortrag zu verbessern.

Photo by Kenny Eliason on Unsplash

Achten Sie auf eine ausreichende Vorbereitung



Auch wenn Sie zu den Menschen gehören, die eher spontan sind: Eine gewisse Vorbereitung Ihres Unterrichts ist notwendig und sorgt dafür, dass Sie eine Struktur haben, an die Sie sich halten können. Dadurch strahlen Sie mehr Selbstsicherheit aus. Zur Vorbereitung Ihrer Unterrichtsstunde ist ebenfalls Ihr physischer und mentaler Zustand wichtig. Seien Sie ausgeruht und einsatzbereit. Schülern fällt es auf, wenn Sie müde oder lethargisch sind, was sich dann negativ auf Konzentration und Aufmerksamkeit auswirkt. Essen und trinken Sie ausreichend, um das nötige Energielevel für Ihren Unterricht zu haben.



Langsame und verständliche Aussprache



Zwar zeugt schnelles Sprechen dafür, dass Sie die jeweilige Sprache beherrschen, jedoch ist Englisch für die Lernenden eine Fremdsprache. Wenn dann auch noch ein Akzent dazukommt, wird es für die Schüler umso schwieriger, Ihnen zu folgen. Als guter Englisch Lehrer sollten Sie daher langsam und deutlich zum Ihrem Publikum sprechen. Machen Sie zudem regelmäßige Pausen, um sicherzustellen, dass die Lerninhalte ankommen. Dadurch zeigen Sie Verständnis und Einfühlungsvermögen.



Erzählen Sie persönliche Geschichten



Streuen Sie hin und wieder persönliche Geschichten und eigene Lebenserfahrungen in Ihren Unterricht ein. Eine lustige Geschichte aus Ihrer Vergangenheit, eine Reise oder Hindernisse, die Sie früher beim Lernen der Fremdsprache überwinden mussten, helfen Ihnen, eine bessere Verbindung zu Ihrem Publikum aufzubauen. Die Integration eigener Lebensgeschichten hilft, den Unterricht nicht eintönig werden zu lassen und die Aufmerksamkeit wieder zu erhöhen. So bleiben Sie interessant und man wird Ihre Englischkurse gern besuchen.



Fördern Sie Interaktion



Unabhängig davon, für welche Methodik Sie sich in Ihrem Unterricht entscheiden, ist eine wechselseitige Kommunikation sehr wichtig. Sie sollten nicht nur über Lehrinhalte oder eigene Lebenserfahrungen sprechen, sondern eine aktive Diskussion im (virtuellen) Klassenzimmer unterstützen. Besondere Spiele oder Quizze, bei denen alle Beteiligten zu Wort kommen, fördern ein aktives Miteinander. Bleiben Sie kreativ und spontan. Auf diese Weise schaffen Sie eine für das Lernen hilfreiche Atmosphäre und zeigen Ihren Schülern, dass sie Ihnen wichtig sind.



Gestik und Mimik



Gestik und Mimik spielen eine bedeutende Rolle, wenn es darum geht, sich als Englisch Lehrer richtig zu präsentieren. Natürlich müssen Sie Ihre Notizen und den Lernplan im Blick behalten, denken Sie allerdings daran, Ihrem Publikum immer wieder in die Augen zu sehen. Wenn Ihre Schüler wissen, dass Sie ständig Augenkontakt halten, verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass deren Aufmerksamkeit nachlässt oder sie auf ihr Smartphone schauen. Setzen Sie Ihren Körper bewusst ein. Handgesten können Erklärtes veranschaulichen, sollten allerdings nicht zu oft und hektisch eingesetzt werden. Strahlen Sie Ruhe und Gelassenheit aus, wirkt sich das auch auf Ihre Schüler aus. Und vergessen Sie nicht, hin und wieder zu lächeln!