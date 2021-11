Vom Labor ins Zentrum der Debatte: Über das Verhältnis von Forschung und Gesellschaft

Auch nach 21 Monaten Corona-Pandemie streiten Politiker, Wissenschaftler, Behörden und die Menschen darüber, was im Umgang mit dem Virus vernünftig ist, was zwingend notwendig ist – und was übertrieben.

Reproduktionszahl, Inzidenzwert, Hospitalisierungsrate – was haben wir nicht ­alles gelernt in den vergangenen eineinhalb Jahren? Auf vieles hätten wir wohl gerne verzichten können. Aber es hilft uns. Es hilft uns dabei, wie wir uns im Alltag ver­halten, hilft uns, wie wir einander begegnen, und hilft uns, um Entscheidungen zu akzeptieren, sie zu unterstützen – oder infrage zu stellen.

Die Ausbreitung des Virus war der Beginn einer heftigen Debatte. Nirgends wird sie so erbittert geführt wie auf der Straße, wo sich Demonstrierende zusammenrotten, die die Existenz des Virus oder gleich das ganze System mit ihm ­infrage stellen. Aber auch bei den weniger Wütenden wich die anfängliche Solidarität, das Verständnis für Corona-Maßnahmen zunehmend dem Frust und der Enttäuschung über das Hin und Her.

Angespanntes Verhältnis zu Politik und Wissenschaft

Das Verhältnis der Gesellschaft zu Politik und Wissenschaft ist angespannt wie lange nicht.

Während die Politiker gewohnt sind, mit Kritik umzugehen, trifft es die Wissenschaft unvorbereitet. Dr. Michael Jungert, Geschäftsführer des Zentralinstituts für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen (ZiWis) der Universität Erlangen-Nürnberg, sagt: „Durch die Wucht und die Rasanz, mit der die Pandemie uns getroffen hat, ist ein Druck auf die Wissenschaft entstanden, der vorher in dieser Form nicht vorhanden war.“ Im Verlauf der Pandemie sei bei Teilen der Öffentlichkeit ein Zerrbild des wissenschaft­lichen Fortschritts – nämlich als stetige und gradlinige Erfolgsgeschichte – entstanden, das zu Missverständnissen und falschen Erwartungen führe.

Zwar sei einer Umfrage des Wissenschaftsbarometers zufolge das gesellschaftliche Vertrauen in Wissenschaft zu Beginn der Pandemie „deutlich angestiegen“, Jungert stellte aber im Zeitverlauf „sichtbare Abnutzungseffekte“ fest. „Eine Ursache dafür ist, dass oft nicht klar wird, dass Irrtum und Selbstkorrektur wichtige Bestandteile des wissenschaft­lichen Erkenntnisprozesses sind“, sagt der Forscher. Wenn Politik sich auf die Wissenschaft stütze, müsse auch klar werden, unter welchen Bedingungen sich wissenschaftliche Annahmen ändern – „sonst öffnet das Verschwörungsmythen die Tore“.

Forschen bedeutet, Vorläufigkeit auszuhalten

Auf dem politischen Feld hat das Bundesgesundheitsministerium mit dem mittlerweile geschäftsführenden Minister Jens Spahn die Deutungshoheit. Maßgeblicher Impulsgeber aus der Wissenschaft ist das Robert-Koch-Institut mit seinem Präsidenten Lothar Wieler. Und über alledem schwebte Christian Drosten. Der Virologe der Berliner Charité startete zu einem sehr frühen Zeitpunkt einen Podcast, betrieb seriöse Sachkunde, informierte umfassend über Virologie und die Mechanismen der Wissenschaft. Er verstand es, schwierige Dinge leicht zu erklären. Vor allem versuchte er eines: Zu erklären, dass Forschen bedeutet, Vorläufigkeit auszuhalten. Dass das, was heute eine Annahme ist, morgen bestenfalls eine Erkenntnis ist – sich aber auch als völliger Irrtum herausstellen kann.

Umfrage-Ergebnisse Foto: Wie die gemeinnützige Organisation „Wissenschaft im Dialog“ für das erste Pandemiejahr ermittelt hat, ist das Vertrauen der Bevölkerung in die Wissenschaft nach wie vor recht hoch. Obschon das Vertrauen vom Ein­setzen der Pandemie (81 Prozent) bis zum Ende des Jahres stark sank, lag der Wert (60 Prozent) immer noch höher als in den drei vorangegangenen Jahren. Auch die Forderung nach wissens­basierter Politik sei demnach auf hohem Niveau: Immerhin 77 Prozent der Deutschen wollen, dass politische Entscheidungen auf Forschungsergebnissen beruhen.,Zugleich beziehen die ,Deutschen klar Position zu Fragen des Umgangs mit dem Virus: So spricht sich mehr als die Hälfte (53 Prozent) für eine allgemeine Impfpflicht aus. Das ist das Ergebnis einer am Dienstag veröffentlichten Forsa-Umfrage für RTL/ntv. 46 Prozent sind dagegen. Im August hatten nur 33 Prozent eine Impfpflicht befürwortet. ...

„Wissenschaftliche Erkenntnisse werden in den Medien oft so kommuniziert, als wären sie unveränderbare Fakten, selbst wenn es sich um Erkenntnisse aus einem frühen Stadium der Forschung handelt. Wissenschaftliche Unsicherheiten werden dabei oft kaum kommuniziert“, sagt Dr. Ruth Müller, Professorin für Wissenschafts- und Technologiepolitik der TU München. „Während der Corona-Pandemie war eine solch verkürzte Darstellung eben nicht mehr möglich. Im Gegenteil, die inhärenten Unsicherheiten des wissenschaftlichen Prozesses wurden für die Öffentlichkeit sichtbar und auf der medialen und politischen Bühne beschrieben und debattiert.“ Das sei durchaus auch eine positive Entwicklung, weil dadurch ein realistischer Eindruck vom System „Wissenschaft“ entstehe.

„ »Die inhärenten Unsicherheiten des wissenschaftlichen Prozesses wurden für die Öffentlichkeit sichtbar und auf der medialen und politischen Bühne beschrieben und debattiert.« “ Prof.‘in Dr. Ruth Müller, TU München

„Im Grunde ist es genau das, was gute Wissenschaft ausmacht: Dieser Selbstzweifel, die Bereitschaft, Wissen als vorläufig anzusehen und nach seiner ständigen Verbesserung zu streben“, sagt Ruth Müller. Aber natürlich sei das nichts, was die Gesellschaft unbedingt gerne hört, „gerade weil wissenschaftliches Wissen und die Art und Weise, wie es durch Politik interpretiert wurde, enorm an alltäglicher Relevanz gewonnen hat“, sagt sie. In diesem Kontext sei es wichtig, klar zwischen wissenschaftlichem Wissen und politischen Entscheidungen zu unterscheiden: „Es muss klar kommuniziert werden, dass es wissenschaftlichen Input auf der einen Seite und politische Entscheidungen auf der anderen Seite gibt.“ Und in letztere fließen eine Vielzahl von Abwägungen mit ein, die nicht unbedingt wissenschaftlich begründet sind, sondern anderen Logiken und Werten folgen. Die Krise zeige sehr deutlich, in was in der medialen Kommunikation über Wissenschaft investiert werden müsse: in ein besseres Verständnis, was Wissenschaft eigentlich ist. „Nämlich ein Prozess, der nicht unfehlbar ist, der aber mit Methoden und Kriterien operiert, um Wissen zu liefern, das belastbar ist und die Gesellschaft handlungsfähig machen kann“, sagt Müller.