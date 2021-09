Wie Halluzinogene im Gehirn wirken

Photo by Robina Weermeijer on Unsplash

Die molekulare Ursache

Forscher fanden heraus, dass Halluzinogene im Gehirn mit dem Serotonin-Rezeptor 5-HT2A, welcher Andockstelle für den Botenstoff Serotonin ist, interagieren. Serotonin gilt normalerweise als Stimmungsaufheller, beeinflusst aber noch viele weitere Funktionen im Gehirn. Eine Kristallstrukturanalyse wurde durchgeführt, wobei durch Röntgenstrahlen die Molekülstruktur der beteiligten Proteine dargestellt werden konnte. Mit Hilfe der Kryoelektronenmikroskopie wird bei weniger als -150 Grad eine Probe elektronenmikroskopisch untersucht. Die Probe kann aufgrund der sehr niedrigen Temperaturen nahe an ihrem Ursprung bleiben. Es muss ihr kein Kontrastmittel hinzugefügt oder Wasser entzogen werden. Die Strukturen zeigen ein sehr gutes 3D-Bild. Damit wurde einerseits ersichtlich gemacht, wie verschiedene Halluzinogene sich an den Serotonin-Rezeptor binden, andererseits konnte die gesamte Struktur des Rezeptorkomplexes dargestellt werden. Diese Rezeptoren sind in großer Zahl in der Großhirnrinde des Menschen zu finden.

Substanzen therapeutisch nutzen

Ein erster wichtiger Schlüssel um zu verstehen, wie die Substanzen tatsächlich wirken, ist der Einblick, wie Halluzinogene mit den Rezeptoren auf molekularer Ebene interagieren. Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass verschiedene Halluzinogene, wie beispielsweise LSD, Psilocybin und das synthetische Halluzinogen 25CN-NBOH sich unterschiedlich an den Serotonin-Rezeptor binden. Dies ist eine wichtige Erkenntnis auf dem Gebiet der Forschung. Mit den genannten Erkenntnissen könnte hier der Ansatzpunkt liegen, um die Halluzinogene in der Art und Weise zu modifizieren, dass sie möglichst wenige Nebenwirkungen aufweisen, aber gut im therapeutischen Bereich wirksam werden können. Dies könnte die Entdeckung neuer, schneller wirksamer Antidepressive beschleunigen. Je besser verstanden wird, wie sich die Halluzinogene an die Rezeptoren binden, desto besser wird auch die Signalweiterleitung im Gehirn und die dazugehörigen Eigenschaften verstanden werden.

Die Einsetzung zu therapeutischen Zwecken fand bisher hauptsächlich im Bereich von Süchten wie Alkoholismus, bei Depressionen und existentiellen Ängsten und schweren Angststörungen, deren Ursache eine lebensbedrohliche Erkrankung darstellt, statt. Die Ergebnisse waren unterschiedlicher Natur. Neueren Untersuchungen zufolge, kann das Halluzinogen LSD bei Cluster-Kopfschmerzen positive Auswirkungen haben. Ersten Ergebnissen zufolge könnte LSD erfolgreich im Therapiebereich eingesetzt werden, umfangreiche Ergebnisse stehen jedoch noch aus. In kontrollierten Therapiesituationen konnten jedoch schon einige positive Ergebnisse erzielt werden.

LSD aus wissenschaftlicher Sicht

In der Medizin gilt LSD als eine der stärksten psychoaktiven Substanzen. Somit ist dieses Halluzinogen auch für die Hirnforschung sehr interessant. Die Nervenzellen im Gehirn kommunizieren über Botenstoffe, sogenannte Neurotransmitter, beispielsweise Serotonin. Wenn diese Botenstoffe im Gehirn in ein Ungleichgewicht geraten, sind meistens psychische Störungen, wie unter anderem Depressionen die Folge. Da bereits wissenschaftlich nachgewiesen werden konnte, das LSD an Serotonin-Rezeptoren bindet, ist die Substanz ein ideales Werkzeug, wo genau Serotonin im Gehirn lokalisiert ist und wie seine Wirkung ist. Das Halluzinogen eignet sich deshalb so gut für Forschungszwecke, da es zu den wenigen Substanzen gehört, die bereits in ganz geringen Mengen einen unglaublich dramatischen Effekt, wie starke Bewusstseinsveränderungen, auf das Gehirn haben. Es ist daher ein wichtiges Instrument, um in der Forschung der Frage nachzugehen, was genau das menschliche Bewusstsein ausmacht.

Berichten zufolge konnten langfristige Auswirkungen wie weniger depressiv oder ausgeglichener beobachtet werden. An einem Serotonin-Rezeptor löst LSD ein bisschen etwas Anderes aus, als Serotonin. Was genau dies ist, versucht die Wissenschaft herauszufinden. Das Potenzial zur therapeutischen Nutzung von LSD wäre auf jeden Fall gegeben, allerdings müsste die Substanz soweit verändert werden, dass die sehr starken Nebenwirkungen auf ein Minimum reduziert werden könnten. Gelingt dieser Schritt, ist die Chance gegeben, dass das Halluzinogen in die Psyche der Menschen eingreift und dauerhafte Veränderungen im Gehirn hervorruft. Dies sollte zur Folge haben, dass Traumata und komplett festgefahrene Erinnerungen sich leichter lösen und somit auch die Psychotherapie besser angreift.

Fazit

Mit noch genaueren Forschungsergebnissen und detaillierten Auswertungen ist es möglich, Halluzinogene wie beispielsweise LSD auf therapeutischem Gebiet gut einsetzen zu können. Dazu muss die Substanz in ihren Bestandteilen jedoch so verändert werden, dass die positiven Wirkungen gezielt zum Einsatz kommen und die Nebenwirkungen so gut wie möglich minimiert werden.