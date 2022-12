Wie man Wissenschaftler wird: Der Karriereweg in die Forschung

Akademische Voraussetzungen

Um in der Wissenschaft eine Karriere starten zu können, bedarf es in der Regel einer langen akademischen Ausbildung. Da sich ein Studium als unumgänglich erweist, fällt der Schritt in die Forschung begabten Köpfen zumeist leichter. Viele renommierte Wissenschaftler können bereits in ihrer Schul- und Studienzeit diverse Erfolge, Stipendien und akademische Auslandsaufenthalte wie einen Internatsbesuch vorweisen. Doch ein Hochschulzugang ist auch für Schüler ohne Abitur möglich, die im Anschluss an ihre Ausbildung studieren möchten.

Angehende Wissenschaftler legen sich üblicherweise bereits mit der Wahl ihres Studiengangs auf eine Forschungsrichtung fest. Hier entscheiden individuelle Interessen, je nach Studiengang aber auch Zulassungsbeschränkungen von Universitäten.

Die akademische Laufbahn eines Soziologen unterscheidet sich dabei kaum von der eines Biologen oder Medienwissenschaftlers. Zunächst erfolgt im Rahmen des gewählten Studienfaches dann der Bachelor-Abschluss, welcher nach etwa sechs Semestern absolviert wird. Für die Tätigkeit als Wissenschaftler bedarf es im Anschluss noch mindestens einem Master-Abschluss, für welchen weitere vier Semester investiert werden müssen.

Berufseinstieg in die Forschung

Mit einem Master kann die wissenschaftliche Karriere dann beginnen. Sowohl in der Privatwirtschaft als auch bei öffentlichen Forschungseinrichtungen, wie Universitäten, kann man sich etwa als wissenschaftlicher Mitarbeiter bewerben. Die meisten Forscher ergänzen ihren Master noch mit einer Promotion und erlangen so ihren Doktortitel.

Der Berufsalltag als Wissenschaftler besteht dann vorwiegend aus der Konzipierung, Durchführung und Auswertung von fachbezogenen Studien, etwa mittels Befragungen. An Universitäten übernehmen Forscher zudem häufig lehrende Tätigkeiten und sind so für die Veranstaltung von Seminaren oder Ähnlichem verantwortlich. Der letzte Schritt der Karriereleiter ist dann die Habilitation, mit welcher der Professoren-Titel erlangt werden kann.